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La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

El partido habría gastado indebidamente 4,33 millones de euros abonados por la Eurocámara para su funcionamiento

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El líder del partido ultraderechista portugués Chega, Andre Ventura (C), junto a la francesa Marine Le Pen y el alemán Tino Chrupalla antes del congreso Identidad y Democracia de la familia europea de la extrema derecha.(EFE/JOSE SENA GOULAO)
El líder del partido ultraderechista portugués Chega, Andre Ventura (C), junto a la francesa Marine Le Pen y el alemán Tino Chrupalla antes del congreso Identidad y Democracia de la familia europea de la extrema derecha.(EFE/JOSE SENA GOULAO)

Agentes de la UDEF han registrado este miércoles un inmueble en el distrito madrileño de Salamanca vinculado al antiguo grupo parlamentario europeo Identidad y Democracia (ID) el grupo de extrema derecha que lideraban Marine Le Pen y Matteo Salvini. Se trata, según ha adelantado Efe, de una investigación por presunto mal uso de fondos de la Unión Europea entre 2019 y 2024.

Según la investigación, ID habría gastado indebidamente 4,33 millones de euros abonados por la Eurocámara para su funcionamiento. Entre los posibles destinos figuran donaciones a asociaciones sin relación directa con la actividad del grupo y contratos con empresas afines a los partidos.

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El operativo forma parte de diligencias ordenadas por la Fiscalía Europea que se desarrollan en varios países, entre ellos España, Bélgica, Italia y Francia, De acuerdo con informaciones del diario francés Le Monde, las diligencias se vinculan a una causa abierta en julio de 2025 tras un informe de la Dirección de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo, y fueron coordinadas por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales con apoyo de otros servicios.

Registros en Francia y otros países

Entre los usos cuestionados figuran, según el reporte, donaciones a asociaciones sin relación directa con la actividad del grupo y contratos con empresas afines a los partidos. En Francia, Le Pen y su partido, Agrupación Nacional (RN), ya fueron juzgados y condenados por el uso irregular de recursos del Parlamento Europeo en una causa distinta, que derivó en la inhabilitación de la dirigente el año pasado y que espera una decisión de apelación el 7 de julio.

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“Desde primera hora de esta mañana se están llevando a cabo registros en las sedes y domicilios particulares de proveedores de servicios de comunicación que han trabajado con nosotros”, escribió en X el presidente de RN este martes, Jordan Bardella, que vinculó las actuaciones judiciales con el “calendario electoral”.

Entre los lugares registrados figura, según Le Monde, la empresa GUD Connexion, proveedora habitual en campañas de RN, y el domicilio de su fundador, Paul-Alexandre Martin.

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