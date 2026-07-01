La Segunda Guerra Mundial vive aún en Europa: 1 de cada 25 granos de arena de la playa de Normandía contiene metralla y los bosques de Noruega ‘respiraron’ humo tóxico

Desembarco de Normandía con tropas en la playa y una operación en los fiordos noruegos (Robert F. Sargent / Wikipedia)

El 6 de junio de 1944, más de 160.000 soldados de las fuerzas aliadas, con 5.000 barcos y 13.000 aviones, llegaron a las costas de Normandía, al noroeste de Francia. El desembarco, que se transformó en uno de los episodios más intensos, costosos y conocidos de la Segunda Guerra Mundial, tuvo su punto más crítico en Omaha Beach, donde la resistencia alemana generó un escenario de combate especialmente sangriento. Décadas después, aquella orilla no puede olvidar lo ocurrido.

La sociedad intenta pasar página con un difícil equilibrio entre conocer el pasado y pensar en el futuro. La naturaleza, sin embargo, no puede protegerse por sí sola de las consecuencias de la metralla o los químicos. Un estudio geológico de The Sedimentary Record, publicado en 2011, señala que, más de 40 años después, el 4% de la arena todavía era metralla. El Día D marcó para siempre la playa de Omaha Beach.

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No es la única evidencia de los efectos de la guerra humana en los entornos naturales. En 2018, un estudio publicado en Anthropocene demostró cómo un enfrentamiento militar de la Segunda Guerra Mundial “dejó una huella clara en los bosques del norte de Noruega, rastreable más de 70 años después”. Los fiordos noruegos sufrieron ataques al ser utilizados por el ejército nazi como lugar donde resguardarse.

Los Windsor han aparecido juntos en el balcón central del Palacio de Buckingham para ver el desfile aéreo que conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. (REUTERS)

La metralla de Normandía

En la mañana del 8 de junio de 1988, 44 años después del desembarco aliado, Earle McBride, de la Universidad de Texas y Dane Picard, de la de Utah, recolectaron una muestra de arena en Omaha Beach, cerca del Monumento a la Guerra. Aunque la playa había sido limpiada de restos evidentes de la batalla, todavía habían señales como trincheras y casamatas solitarias. Al analizar la arena, los científicos hallaron una alta concentración de granos angulares de magnetita, fragmentos de metralla y pequeñas esferas de hierro y vidrio.

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“En pocos días, concluimos que las partículas de metal y vidrio eran de origen humano—partículas generadas por las explosiones de municiones durante los desembarcos de Normandía”, señalaron los autores. La muestra, dominada por cuarzo, contenía feldespato, carbonatos, minerales pesados y cerca de un 4% de metralla. Este hallazgo evidenció cómo la guerra dejó una huella profunda y persistente en el entorno. No obstante, también advirtieron que ese porcentaje equivalía a la muestra conseguida y que la presencia de la metralla no sería infinita: la sal y el movimiento del agua lo harían desaparecer poco a poco.

La Guardia Civil detona dos proyectiles de artillería usados en la II Guerra Mundial, localizados en una finca del término municipal cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo. REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil

El daño en los bosques noruegos

Durante los veranos de 2016 y 2017, una serie de investigadores, entre ellos Claudia Hartl, analizaron varias especímenes de anillos de árboles en bosques cercanos al Kåfjord, Noruega. En aquel bosque permaneció oculto el acorazado alemán Tirpitz en 1944 a través de la creación de humo y camuflaje entre árboles. El barco vio como la Royal Navy y los cazas Air Force One de los aliados descubrieron su escondite y se lanzaron contra el buque del régimen nazi.

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Los datos revelan que el uso de humo artificial para ocultar el acorazado provocó daños significativos al liberar sustancias químicas tóxicas como ácido clorosulfónico, zinc y hexacloroetano. En los bosques más próximos, el 60% de los pinos mostró anillos ausentes en 1945, lo que supuso una fuerte defoliación y una recuperación que tardó hasta 12 años. Esta afectación disminuyó con la distancia al punto de anclaje del Tirpitz. A unos tres kilómetros, el 50% de los pinos fue afectado, mientras que a seis kilómetros apenas se registraron casos.

Los investigadores observaron que el impacto del humo no solo generó una disminución abrupta del crecimiento, sino también alteraciones en las edades del bosque, por “una interrupción en la producción de nuevas células debido a condiciones de crecimiento extremadamente desfavorables”. No produce células nuevas y, a simple vista, parece que el árbol “salta” un año de vida. El estudio ilustra cómo un evento bélico puntual dejó huellas ecológicas profundas y de larga duración en la vegetación.

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