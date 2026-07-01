Patricia Conde desmiente a Hacienda y aclara que hay una “incidencia” por la que aparece en la lista de morosos: “No se corresponde con la realidad”

Patricia Conde en 'El Desafío' (Atresmedia)

La presentadora Patricia Conde ha roto su silencio tras volver a figurar en la lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria y sostiene que su situación fiscal real no coincide con esa publicación: “Me veo en la obligación de hablar”, afirma en un comunicado en el que asegura que el asunto “quedó resuelto en el año 2023”.

La decimotercera edición del registro, cerrada a 31 de diciembre de 2025, incluye a 5.853 contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros, un 2,4% menos que el año anterior, y sitúa de nuevo a Conde en la relación con 714.000 euros después de dos años fuera.

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Patricia Conde, de 46 años, explica que ha decidido pronunciarse porque considera que se ha reabierto un episodio que daba por cerrado: “No soy muy partidaria de hacer este tipo de comunicados ni de dar explicaciones sobre mi vida. A lo largo de los años se han dicho muchas cosas que no son ciertas sobre mí y siempre he preferido guardar silencio, confiando en que el tiempo acaba poniendo cada cosa en su lugar”.

Patricia Conde en la presentación de 'José Mota Live Show'. (TVE)

El comunicado de Patricia Conde

La presentadora sostiene que la difusión de su nombre en las últimas horas le ha obligado a fijar públicamente su posición: “Me duele profundamente que vuelva a cuestionarse un asunto que quedó resuelto hace años y que se difunda una información que no se corresponde con la realidad”.

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El núcleo de su aclaración es que su situación tributaria actual, según su versión, no mantendría deudas pendientes: “El asunto al que hacen referencia dichas publicaciones quedó resuelto en el año 2023, y desde entonces me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias, pudiéndolo acreditar con documentación de la propia AEAT”.

Para reforzar esa tesis, Conde ha compartido además un certificado que, según explica, acredita que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Su intención, añade, es zanjar una información que, a su juicio, “no refleja” su estado actual con la Administración. La presentadora vincula su presencia en el listado a un problema administrativo ya en revisión.

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Las pruebas de Patricia Conde (Instagram)

Patricia Conde en la lista de morosos de Hacienda

“La información que está siendo difundida desde ayer no se corresponde con la realidad de mi situación tributaria actual, y obedece a una incidencia que ya está siendo tratada por mi equipo jurídico y fiscal directamente con la Administración competente”, ha zanjado Patricia Conde en su comunicado.

La relación anual de Hacienda agrupa a quienes superan los 600.000 euros de deuda. En esta edición vuelven a aparecer varios nombres conocidos del panorama español, entre ellos Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Arda Turan, además de la propia Conde o Kiko Matamoros.

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Pantoja figura con una deuda de 1.273.872,59 euros, por encima del poco más de un millón que acumulaba el año pasado. Osborne reduce su saldo de 865.849,06 euros a 835.287,38 euros, mientras que Turan mantiene una deuda superior a un millón de euros, en línea con la del ejercicio anterior.

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Kiko Matamoros regresa al listado tras tres años fuera con 600.000 euros. Conde, por su parte, sostiene que su inclusión responde a una incidencia que espera ver corregida cuanto antes: “Confío en que dicha incidencia sea corregida con la mayor celeridad posible y que se proceda a la correspondiente rectificación”.

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Su comunicado concluye con una advertencia legal si esa rectificación llega a producirse. “Una vez se produzca la rectificación administrativa, me reservo el ejercicio de cuantas acciones legales resulten oportunas para la defensa de mis derechos y para la reparación de los daños que esta situación pudiera haberme ocasionado”.