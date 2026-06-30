Sánchez expresa su apoyo a la presidenta de la SEPI tras su imputación

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este martes su apoyo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la haya imputado en el denominado "caso Leire".

Sánchez ha manifestado que mantiene su confianza en Gualda al ser preguntado por los periodistas al término del acto que ha inaugurado de presentación del denominado Plan de Integración y Ciudadanía.

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"Por supuesto, claro que sí", ha respondido brevemente a la pregunta de los informadores de si apoyaba a la presidenta de la SEPI.

En este acto ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntado por este asunto, ha dicho que no hace valoraciones sobre imputaciones.

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Sí ha subrayado que si hay presuntas irregularidades, tienen que ser investigadas, y si se determina alguna responsabilidad, que caiga todo el peso de la ley.

Díaz ha añadido que desde hace tiempo viene defendiendo transformar la SEPI en una agencia pública industrial "que de una vez por todas modernice a industria del país".

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"Ha llegado el momento de que lo hagamos y desliguemos esa política industrial que aglutina a grandes empresas y deje de depender del Ministerio de Hacienda", ha añadido antes de subrayar que para desarrollar políticas industriales fuertes se necesita autonomía.

La vicepresidenta ha hecho hincapié en que se necesita más industria que nunca y España debe avanzar en la soberanía estratégica. EFE