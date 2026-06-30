PNV valora reducción del impuesto de generación eléctrica como apoyo a la industria vasca

Madrid, 30 jun (EFE).- El PNV considera que las medidas aprobadas ayer lunes por el Gobierno en su segundo decreto ley de respuesta al impacto de la guerra en Oriente Medio son "necesarias" y ha valorado especialmente la desaparición gradual del impuesto de generación eléctrica, que este grupo venía reclamando para la industria vasca.

Fuentes del PNV han destacado a EFE que haya medidas en el sector energético que sirvan para asegurar el suministro eléctrico y mejorar la estabilidad de la red, si bien han advertido de que "serán necesarias otras adicionales para garantizar el acceso de la industria a una red eléctrica que sigue siendo insuficiente para atender a las necesidades de electrificación y nueva demanda".

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En esa línea, han avanzado que este grupo pedirá "incorporar a futuro iniciativas relacionadas con la competitividad y el sector energético, necesarias para la sostenibilidad de la industria y los empleos relacionados".

A su juicio, se trata de un "decreto continuista que prorroga gran parte de las medidas ya aprobadas en el Real Decreto Ley de marzo, ligándolas ahora a la evolución del IPC, y con las propuestas mínimas imprescindibles para evitar la inflación, sortear el cese de algunas actividades en el transporte y la agricultura y tensiones en el suministro, es decir, nuevos apagones".

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"Confiamos en que el Gobierno español, que ha optado ahora por una prórroga escueta, formalice en una posterior batería de medidas estas iniciativas que creemos que pueden incidir en la mejora de la competitividad del tejido económico", insisten desde el grupo vasco. EFE