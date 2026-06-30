García Pimienta, nuevo entrenador del Almería

Almería, 30 jun (EFE).- Xavi García Pimienta es el nuevo entrenador de la UD Almería para la próxima temporada, en sustitución de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', anunció en la noche de este martes el club andaluz, que con la contratación del técnico barcelonés se marca como objetivo "regresar a LaLiga EA Sports" tras su intento fallido esta campaña al perder con el Málaga.

Francisco Javier García Pimienta (Barcelona, 3 de agosto de 1974) ha asumido ya la planificación de la campaña 2026-27 y la responsabilidad de liderar un ambicioso proyecto que culmine con la vuelta a Primera División, indicó el Almería, después de que el club informara este mismo martes de la desvinculación del también catalán Rubi, a quien le quedaba un año de contrato.

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Vinculado durante 30 años a la cantera del Barcelona, tanto de jugador como de entrenador, la contratación de García Pimienta representa una decidida apuesta del Almería por una metodología muy definida, avalada por "un estilo basado en la posesión, el protagonismo con el balón y la apuesta por un juego ofensivo y combinativo", aseguró su nuevo club.

El barcelonés, de 51 años, forjó gran parte de su carrera en las categorías inferiores del FC Barcelona, dirigiendo con enorme éxito al filial azulgrana, en el que dirigió y pulió a jóvenes talentos luego convertidos en figuras como Messi, Piqué, Cesc Fábregas o Ansu Fati, precisó en su escrito el Almería.

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Su consolidación le llegó tras fichar con la temporada comenzada, en la 2021-22, por la UD Las Palmas, equipo con el que jugó la promoción de ascenso en su primer año y al que subió a Primera en la 2022-23, además de mantenerlo en la siguiente en la máxima categoría, tras lo que lo contrató el Sevilla para la 2024-25, aunque no cuajó en el club hispalense y fue destituido en la Semana Santa de 2025.

La UD Almería subrayó que su intención es "construir un equipo que se adapte a las exigencias del nuevo entrenador y permita competir por el ascenso desde el inicio del campeonato", y añadió que García Pimienta tiene "experiencia en proyectos de crecimiento" y es "reconocido por su capacidad para potenciar futbolistas".

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"García Pimienta afronta todo un reto en el Almería. La afición rojiblanca espera que su sello futbolístico y su capacidad para construir equipos sólidos conviertan al conjunto almeriense en uno de los aspirantes a subir a la máxima categoría del fútbol español", recalcó en su comunicado el club. EFE

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