Un camión de basura con una avería en los frenos atropella a varias personas en Pamplona

Pamplona, 28 jun (EFE).- Varias personas han sido atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado, según han indicado a EFE fuentes policiales.
Desde la Policía Municipal de Pamplona, que se ocupa del suceso, han subrayado que se ha tratado de un accidente.
La Policía Foral, por su parte, ha indicado que el camión de la basura con la avería en el sistema de frenado ha atropellado a varias personas y que el cuerpo de policía autonómica se está ocupando de señalizar el paso a las ambulancias. EFE
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