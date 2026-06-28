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Tres muertos al caer un vehículo por un barranco en la autovía A-7 en Málaga

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Málaga, 28 jun (EFE).- Tres personas han fallecido la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 2:38 horas, cuando dos vehículos han impactado y uno de ellos ha caído por un barranco próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

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En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los viajeros que han quedado atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 herido al hospital Carlos Haya.

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Un motorista, paralelamente, ha muerto tras sufrir un siniestro en la carretera A-7000 en el kilómetro 24 en los Montes de Málaga.

La familia de la víctima había denunciado su desaparición el sábado y a última hora ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo.

Efectivos de Bomberos han rescatado el cadáver y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado la defunción de un hombre de 60 años. EFE

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