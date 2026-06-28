Temas del día de EFE España del domingo 28 de junio de 2026 (13:30 horas)

VENEZUELA TERREMOTO

Madrid - El Gobierno eleva a nueve los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

(Texto enviado a las 09:34; 280 palabras)

- El avión militar enviado a Venezuela regresa con 96 repatriados, 76 de ellos españoles

(Texto enviado a la 10:29; 260 palabras) (Foto) (Vídeo)

GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - El Parlamento andaluz aborda desde este lunes el Pleno de investidura de Juanma Moreno

(Texto enviado a las 10:25; 453 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023583046)

- El PSOE andaluz exige a Moreno que aclare su pacto con Vox en el discurso de investidura

(Texto enviado a las 12:53; 328 palabras)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Un año justo para que Sánchez convoque elecciones si decide agotar los plazos

(Texto enviado a las 11:34; 636 palabras)

PARTIDOS PSOE

Madrid - Óscar López asegura el PSOE seguirá gobernando más allá de 2027 a pesar de las "presiones"

(Texto enviado a las 13:03; 242 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS PP

Madrid - Feijóo promete que no amnistiará "al sanchismo" y abrirá "cajones" cuando llegue a Moncloa

(Texto enviado a las 09:45; 485 palabras)

PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Gobierno actualiza el lunes el cuadro macroeconómico, que incorpora por primera vez el conflicto

(Texto enviado a las 09:18; 545 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023595043)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El martes acaba el plazo de la regularización de inmigrantes, un tiempo insuficiente para sus impulsores

(Texto enviado a las 08:00; 588 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023494411)

ESPAÑA GIBRALTAR

Madrid - Cuenta atrás para retirar la Verja; "Cae el otro muro de Berlín, adiós a las colas"

(Texto enviado a las 08:30; 761 palabras) (Foto)

SUCESOS ACCIDENTES

València - Cuatro fallecidos y seis heridos graves en un accidente de tráfico en Castellón

(Texto enviado a las 10:25; 216 palabras)

Málaga - Tres muertos al caer un vehículo por un barranco en la autovía A-7 en Málaga

(Texto enviado a las 10:59; 246 palabras)

Barcelona - Mueren dos conductores en un choque provocado por un coche que huía de los Mossos

(Texto enviado a las 12:57; 355 palabras) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

Valladolid - Castilla y León sigue en riesgo de incendios, pendiente de Pradela y Congosto en León

(Texto enviado a las 10:35; 350 palabras)

Pamplona - Estabilizado el incendio de Ezcabarte (Navarra), aún con puntos calientes en el perímetro

(Texto enviado a las 11:50; 289 palabras)

Ponferrada (León) - Baja la intensidad del fuego que obligó el confinamiento de un pueblo leonés, ya levantado

(Texto enviado a las 12:48; 346 palabras)

SUCESOS PEDERASTIA

València - Detenido en Alicante un ciberpederasta que engañó a más de 20 víctimas durante una década

(Texto enviado a las 11:10; 478 palabras)

JUICIO KITCHEN

Madrid - El juicio Kitchen se acerca a su final con la declaración de los tres últimos acusados

(Texto enviado a las 10:10; 575 palabras)

CASO LEIRE

Madrid - Pedraz prosigue la ronda de interrogatorios del caso Leire con la empresaria Carmen Pano

(Texto enviado a las 10:15; 320 palabras)

FISCAL GENERAL

Madrid - El TC resolverá después del verano sobre la admisión a trámite del recurso de García Ortiz

(Texto enviado a las 07:00; 483 palabras)

ISAK ANDIC

Barcelona - La causa por la muerte de Andic entra en una nueva fase con las primeras testificales

(Texto enviado a las 09:41; 678 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023522042)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - España es el segundo país europeo con más casas en propiedad (73,6%), por detrás de Italia

(Texto enviado a las 09:09; 596 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023598860)

CAMPAÑA RENTA

Madrid - El plazo para presentar la declaración de la renta de 2025 termina este martes

(Texto enviado a las 08:00; 251 palabras)

TURISMO VERANO

Madrid - Japón es el destino donde mejor rinde el euro para los españoles y Colombia donde peor

(Texto enviado a las 09:27; 361 palabras)

VERANO RESTAURACIÓN

Madrid - La hostelería espera un crecimiento de hasta el 4 % de sus ventas durante este verano

(Texto enviado a las 10:45; 619 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023578872)

ORGULLO 2026

Madrid - Sánchez reivindica que España es "el mejor país" para ser y amar en libertad

(Texto enviado a las 10:32; 187 palabras)

- Feijóo reclama que nadie sea señalado por su orientación sexual ni tampoco por sus ideas

(Texto enviado a las 11:07; 95 palabras)

Madrid - Un libro desvela que el durante el franquismo las lesbianas eran enviadas a psiquiátricos

(Texto enviado a las 11:45; 692 palabras) (Foto)

VENEZUELA TERREMOTO

Madrid - Gustavo Dudamel aplaza sus conciertos en España por el terremoto en Venezuela

(Texto enviado a las 12:58; 362 palabras)

LITERATURA VERANO

Madrid - 'La Odisea', el gran libro de aventuras del mundo occidental, regresa este verano

(Texto enviado a las 08:00; 814 palabras) (Foto)

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - El ilustrador Alfredo Garzón avisa: con De la Espriella no habrá reparación a las víctimas

(Texto enviado a las 08:10; 690 palabras) (Foto)

GANADERÍA TOROS

Madrid - Los criadores de toro de lidia viven su momento de "mayor bonanza" por el auge de festejos

(Texto enviado a las 09:03; 656 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023578982)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Aviso naranja (peligro importante) por lluvias y tormentas en cinco comunidades autónomas

(Texto enviado a las 11:04; 470 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

18:30h.- Palma.- ORGULLO 2026.- Manifestación de Orgullo Crítico Mallorca 'Sense permís, revolució cuir'. Plaza España.

19:00h.- Paiporta (Valencia).- DANA MANIFESTACIÓN.- Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano celebran en Paiporta (Valencia) una nueva manifestación para reclamar la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas. Plaza de la Iglesia de san Jorge. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:00h.- Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- La marea amarilla de educadoras de escuelas infantiles, en huelga desde el 7 de abril, llevan a cabo una marcha del Orgullo Crítico desde Carpetana a Plaza Elíptica. Carpetana. (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- València.- GAY GAMES.- La campaña Boicot Gay Games, integrada por Orgull Crític València, Reinonis, el movimento de solidaridad con el pueblo palestino Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y Anticapitalistes País Valencià, celebra una manifestación bajo el lema "Boicot Gay Games" por "sus vínculos con intereses israelíes, el negocio turístico y la comercialización de las identidades LGTBI". CIE de Zapadores.

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20:00h.- Málaga.- VENEZUELA TERREMOTO.- La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, participan en la vigilia organizada por residentes venezolanos en la provincia para mostrar su solidaridad a los damnificados por el terremoto. Plaza de la Marina.

20:00h.- Mérida.- ORGULLO 2026.- Manifestación regional y Fiesta del Orgullo LGTBIQ+, con las actuaciones de Soraya Arnelas y Samantha Hudson, que pone fin a los actos iniciados el pasado 13 de junio con el izado de bandera. Parque López de Ayala/Paseo de Roma. (Texto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

19:30h.- Sant Adrià de Besòs.- CAPITAL ARQUITECTURA.- Ceremonia de inauguración del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona e inauguración de la Exposición central en el recinto de les Tres Xemeneies Recinto de les Tres Xemeneies. (Texto)

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21:30h.- Barcelona.- BEAT CONCIERTO.- El grupo Beat inaugura el Barts Festival con un concierto en el que interpretarán temas de la legendaria banda King Crimson Poble Espanyol. (Texto) (Foto)

22:15h.- Mérida.- FESTIVAL STONE.- Concierto de Alan Parson dentro de la programación del Stone & Music Festival de Mérida. Teatro Romano.

EFE

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