Precio de la luz en España este 29 de junio

La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy lunes 29 de junio. Además ubica los precios más económicos, así como los más altos, de luz.

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Precio de la luz

Día: 29 de junio

Precio medio: 83.51 euros por megavatio hora

Precio más alto: 144.96 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 5.1 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este lunes 29 de junio, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 122.87 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 113.66 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 112.37 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.33 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.87 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.87 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 112.52 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.97 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 84.72 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 37.29 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 10.89 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 10.4 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.63 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 47.39 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 52.7 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 62.37 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 67.46 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.12 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.07 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 115.17 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 144.96 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 142.85 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 127.73 euros por megavatio hora.