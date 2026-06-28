Encuentran una ballena muerta en una playa de Tarragona: las autoridades prohíben el baño

El cuerpo sin vida del cetáceo en la costa de la Almadrava. (Imagen de redes-Catalunya Press)

Efectivos de Protección Civil de Cataluña han activado la bandera roja en aguas de la playa de L’Almadrava, en Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), tras la aparición este domingo de una ballena muerta. El aviso lo dio a primera hora de la mañana una persona que navegaba por la zona, quien observó cómo el cuerpo del animal era arrastrado por la corriente hacia el arenal.

“Bandera roja en la playa de L’Almadrava, en Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant, por la presencia de un cetáceo muerto en la costa. Prohibido el baño”, ha señalado Protección Civil en su cuenta de la red social X, siguiendo el protocolo previsto en este tipo de situaciones. La escena ha generado expectación entre quienes se encuentran en la zona, mientras las autoridades verifican la situación del animal.

PUBLICIDAD

Fuentes del Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) han explicado al periódico local Diari que el ejemplar hallado es el mismo cachalote que se localizó días antes en la zona de Les Botigues de Mar, en Sitges. En esa ocasión, según informa el medio, las autoridades decidieron remolcar el cadáver mar adentro con el objetivo de que sirviera de alimento para otras especies. Sin embargo, las corrientes marinas desplazaron el cuerpo de nuevo hasta la costa, esta vez en el litoral del Baix Camp.

Otros casos en Murcia y Almería

En enero de 2026, también aparecieron muertas cuatro ballenas en playas de Murcia y Almería, lo que generó preocupación entre los expertos y llevó a investigaciones sobre posibles alteraciones submarinas, como el ruido causado por actividad militar o industrial. Eran ejemplares de zifio de Cuvier, una especie de hábitos principalmente profundos y que rara vez se aproxima a la costa, lo que complica tanto su observación como el estudio de los factores que pueden provocar su varamiento. No obstante, su presencia en el ámbito de la bahía de Mazarrón, en Murcia, y su entorno está documentada, al igual que la de otras especies de buceo de profundidad.

PUBLICIDAD

Ejemplar de zifio de Cuvier que apareció en la costa en enero de 2026. (ANSE)

En este caso la principal hipótesis de los científicos y organizaciones ecologistas como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) es que el fallecimiento se debió a un varamiento masivo provocado por contaminación acústica, ya que el incidente coincidió temporalmente con unas maniobras militares y ejercicios navales de la Armada en la Bahía de Mazarrón y “existen importantes precedentes sobre el peligro que suponen para los zifios el uso de sónares militares”.

Según informó Europa Press, estas aguas incluyen además la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, un área marina protegida de 154.080 hectáreas de gran valor ecológico como zona de alimentación y cría para cetáceos, tortugas bobas y aves marinas.

PUBLICIDAD

Aunque no sólo las aguas delimitadas por la ZEC presentan una presencia regular de estas especies amenazadas, el mar de Alborán y el golfo de Vera en su totalidad son zonas de especial importancia para la conservación de las poblaciones de cetáceos, donde la comunidad científica la ha designado como Área de Importancia para los Mamíferos Marinos (IMMA).