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Steve Clarke dimite como seleccionador de Escocia

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Redacción deportes, 28 jun (EFE).- Steve Clarke ha anunciado su dimisión como seleccionador de Escocia una vez confirmada la eliminación de la "Tartan Army" en la fase de grupos del Mundial 2026, tal y como ha anunciado la Asociación Escocesa de Fútbol.

El seleccionador más exitoso de Escocia puso fin a sus siete años al frente del equipo nacional tras el decepcionante recorrido por Estados Unidos, México y Canadá 2026 donde solo ganó uno de los tres encuentros que jugó, frente Haití en la primera fecha, y cayó contra Marruecos (1-0)y Brasil (3-0). No fue capaz de situarse entre las ocho mejores terceras la ronda de grupos.

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Clarke llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años tras dos clasificaciones seguidas para la fase final de la Eurocopa. En una carta a los aficionados, Clarke expresó su orgullo por los logros obtenidos durante su mandado.

“La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben y fue un verdadero honor ser su entrenador”, dijo Clarke.

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“Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor”, añade la nota emitida por el técnico.

Por su parte, Ian Maxwell, director ejecutivo de la Federación Escocesa de Fútbol subrayó la evolución del combinado escocés a pesar de la eliminación en el Mundial 2026: “Si bien todos estamos decepcionados por haber quedado eliminados del Mundial en la fase de grupos, no debemos perder de vista el innegable progreso logrado durante los siete años de Steve al mando".

“Desde que empezó como equipo del bombo cuatro en 2019 hasta que lideró nuestro grupo de clasificación para la Copa del Mundo, ha cumplido con creces el objetivo de llevar a Escocia de vuelta a un gran torneo", recuerda el dirigente de Escocia.

“Agradecemos a Steve su contribución sin precedentes y sabemos que, cuando pase la decepción de la eliminación en la Copa del Mundo, los aficionados escoceses agradecerán los recuerdos de haber marchado con orgullo en los grandes torneos una vez más", indicó Maxwell.

“Por último, en nombre de la junta directiva de la Federación Escocesa de Fútbol, ​​quisiera hacer una mención especial a nuestros increíbles seguidores", insistió.

“Los miles de personas que han viajado a Estados Unidos para celebrar el regreso a la Copa del Mundo, haciendo un importante compromiso financiero para ello, han demostrado una vez más ser embajadores excepcionales de nuestro país y de nuestro deporte nacional", dijo Ian Maxwell.

Escocia nunca superó la fase de grupos de un Mundial. En esta ocasión avistó los dieciseisavos de final después de ganar a Haití pero la decepción invadió poco a poco a la expedición de Clarke que perdió después con Marruecos y Brasil. Sus goles en contra, tres, alejaban la posibilidad de superar el tramo inicial como una de las mejores ocho terceras. EFE

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