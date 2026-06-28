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Russell gana en Austria por delante de Verstappen y Antonelli

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Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) ganó el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria; donde recuperó el segundo puesto del campeonato.

Russell, de 28 años, logró su séptima victoria en la F1 -la segunda del año- al imponerse en una calurosa carrera por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del otro Mercedes, el de su compañero italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que también subió al podio.

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El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, un puesto por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que perdió el segundo puesto del mundial en favor de Russell, que ahora está a cuarenta puntos de los 171 con los que comanda Antonelli.

El español Carlos Sainz (Williams) se tuvo que retirar -a causa de un problema de motor- de una carrera que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó decimoctavo.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) se retiró a las primeras de cambio. En una prueba que el otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, acabó sexto, un puesto por delante del inglés Lando Norris (McLaren), que defiende título.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue octavo en el bello circuito estirio; en el que también puntuaron los dos pilotos de RB: el neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, que capturó el último punto en juego al acabar décimo este domingo en la Steiermark austriaca.

La siguiente prueba, el Gran Premio de Gran Bretaña, se disputará en el circuito de Silverstone (Inglaterra), con formato sprint, el próximo fin de semana. EFE

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