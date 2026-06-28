Russell gana el Gran Premio de Austria

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) ganó el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria.

Russell, de 28 años, logró su séptima victoria en la F1 -la segunda del año- al imponerse en una calurosa carrera por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del otro Mercedes, el de su compañero italiano Andrea Kimi Antonelli, el líder del Mundial, que también subió al podio. EFE

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