Paula Josemaría y Bea González se alzan con el título Premier Pádel P2 de Valladolid

Inés Morencia

Valladolid, 28 jun (EFE).- La pareja formada por Paula Josemaría y Bea González se han alzado con el título del Oysho Valladolid Premier Pádel P2, tras imponerse a la dupla Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 4-6 y 2-6.

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Ariana Sánchez y Andrea Ustero llegaban a la final tras ganar en semifinales a las números uno, Gemma Triay y Delfi Brea, por 6-3 y 7-6, mientras que Josemaría-González lo lograron al vencer a Nuria Rodríguez y Giulia dal Pozzo por 6-0, 4-6 y 6-4.

Quedó claro, desde el inicio, que iba a ser un partido marcado por el calor y el viento, entre dos parejas con un nivel muy similar, que enfrentaban a las ganadoras del año anterior Josemaría y Ari Sánchez, en este caso, actuando como rivales.

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Y fueron los errores no forzados, en algunos casos provocados por esas altas temperaturas y el aire en la pista de la Plaza Mayor vallisoletana, los que dieron la victoria, en el primer set, a las número dos del ránking, Josemaría y González, gracias a la rotura lograda en el quinto juego.

Un 6-4 a favor de las, a priori, favoritas al título de este torneo una vez eliminadas Triay y Brea, que debía aportarles más seguridad en la siguiente manga, como así sucedió, ya que no perdonaron ningún fallo de sus rivales.

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De hecho, consiguieron la primera rotura en el tercer juego, que les impulsó en el partido para añadir otra en el séptimo, con la que ataron la victoria ante una pareja que cometió más errores e imprecisiones que las número dos supieron aprovechar.

El control de bola y la potencia fueron las principales cualidades que demostraron las ganadoras y que les sirvió para hacerse con el torneo vallisoletano, a pesar de algunos momentos de precipitación que, sin embargo, no pusieron en peligro su triunfo. EFE

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(foto)