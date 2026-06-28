Espana agencias

Paula Josemaría y Bea González se alzan con el título Premier Pádel P2 de Valladolid

Guardar
Google icon

Inés Morencia

Valladolid, 28 jun (EFE).- La pareja formada por Paula Josemaría y Bea González se han alzado con el título del Oysho Valladolid Premier Pádel P2, tras imponerse a la dupla Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 4-6 y 2-6.

PUBLICIDAD

Ariana Sánchez y Andrea Ustero llegaban a la final tras ganar en semifinales a las números uno, Gemma Triay y Delfi Brea, por 6-3 y 7-6, mientras que Josemaría-González lo lograron al vencer a Nuria Rodríguez y Giulia dal Pozzo por 6-0, 4-6 y 6-4.

Quedó claro, desde el inicio, que iba a ser un partido marcado por el calor y el viento, entre dos parejas con un nivel muy similar, que enfrentaban a las ganadoras del año anterior Josemaría y Ari Sánchez, en este caso, actuando como rivales.

PUBLICIDAD

Y fueron los errores no forzados, en algunos casos provocados por esas altas temperaturas y el aire en la pista de la Plaza Mayor vallisoletana, los que dieron la victoria, en el primer set, a las número dos del ránking, Josemaría y González, gracias a la rotura lograda en el quinto juego.

Un 6-4 a favor de las, a priori, favoritas al título de este torneo una vez eliminadas Triay y Brea, que debía aportarles más seguridad en la siguiente manga, como así sucedió, ya que no perdonaron ningún fallo de sus rivales.

De hecho, consiguieron la primera rotura en el tercer juego, que les impulsó en el partido para añadir otra en el séptimo, con la que ataron la victoria ante una pareja que cometió más errores e imprecisiones que las número dos supieron aprovechar.

El control de bola y la potencia fueron las principales cualidades que demostraron las ganadoras y que les sirvió para hacerse con el torneo vallisoletano, a pesar de algunos momentos de precipitación que, sin embargo, no pusieron en peligro su triunfo. EFE

mim/pcr/jap

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ola de calor más grave en Europa desde que hay registros deja ya más de 1.000 muertos en Francia y bate récords en una docena de países

Más de 191 millones de personas en el continente han experimentado este domingo temperaturas de al menos 35 ºC, según datos de la Organización Meteorológica Mundial

La ola de calor más grave en Europa desde que hay registros deja ya más de 1.000 muertos en Francia y bate récords en una docena de países

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

El experto explica la importancia de adaptar el método de enseñanza al animal

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

Muere una profesora al ser atropellada por un camión de la basura en Pamplona: el accidente deja dos heridas muy graves

Las heridas graves han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra en ambulancias con soporte vital avanzado

Muere una profesora al ser atropellada por un camión de la basura en Pamplona: el accidente deja dos heridas muy graves

Una oftalmóloga lo confirma: estos son los 5 peores hábitos para tu vista

Es importante cuidar los ojos y someterse a revisiones anuales en una óptica para descartar problemas oculares

Una oftalmóloga lo confirma: estos son los 5 peores hábitos para tu vista

Domenico Paviglianiti, uno de los capos más sanguinarios de la mafia italiana, detenido en Soria gracias a una operación internacional con la Interpol

El líder de la ‘Ndrangheta de Calabria ya fue detenido en Madrid en 2021, pero logró escaparse de una cárcel italiana

Domenico Paviglianiti, uno de los capos más sanguinarios de la mafia italiana, detenido en Soria gracias a una operación internacional con la Interpol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas: estos son los salarios que perciben según la unidad en la que trabajen

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

ECONOMÍA

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero

DEPORTES

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

El infierno de Nico Williams con las lesiones: de la pubalgia que arruinó su temporada a la lesión muscular en pleno Mundial