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Óscar López pide ayuda a la militancia socialista para gobernar Madrid después de 30 años de "privatización" del PP

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El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha pedido ayuda este domingo a la militancia de la formación para ganar las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, y llegar a gobernar la Comunidad después de 30 años de "privatización constante de los servicios públicos" por parte de los Ejecutivos del PP.

Así lo ha manifestado durante su discurso en el acto de clausura del XVI Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Madrid, donde ha declarado que "no hay causa más noble ni causa más bonita que provocar el cambio" frente al "enriquecimiento con dinero público de los dirigentes del Partido Popular", que "han ido degenerando" la región.

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El también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha reconocido que "no es una tarea fácil", pero ha asegurado estar "absolutamente convencido" de que la mayoría de los madrileños están en contra de los "chanchullos" de la presidenta del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, y su entorno.

"Estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de madrileños y madrileñas quieren que haya una universidad pública fuerte. Quieren que se financie mejor y se defienda nuestra sanidad pública. Están en contra de los chanchullos de Ayuso y de todo su entorno durante tantos años. Quieren que las profesoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años tengan condiciones dignas", ha aseverado.

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En este sentido, Óscar López ha agradecido a las Juventudes por haber permitido parar el "ayusazo universitario", en referencia a la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que conllevaba la "infrafinanciación" de estas instituciones públicas y que la Comunidad finalmente decidió aparcar, provocando el cese de Emilio Viciana como consejero de Educación, Ciencia y Universidades.

Por ello, se ha comprometido a poner en marcha una partida adicional de 100 millones de euros para las universidades públicas de la región si se hace con la Presidencia de la Comunidad de Madrid, lo que se traduciría en "el mayor incremento que ha tenido nunca la financiación pública de las universidades".

Además, el secretario general del PSOE-M ha afirmado que estará "al lado" de las educadoras infantiles del ciclo de 0 a 3 años, "reivindicando" mientras siga en la oposición y "mejorando sus condiciones" en caso de llegar al Gobierno regional, y explicar así "la diferencia entre un Gobierno de izquierdas y un Gobierno de derechas".

"Ellas reclamaban dos cosas. Una era competencia del Gobierno de España y era que se rebajaran las ratios. Otra era competencia del Ayuntamiento y de la Comunidad, que era mejorar las condiciones salariales. ¿Sabéis cuál se ha cumplido? La que depende del Gobierno de España, rebajar las ratios. Pues hay que cumplir la otra, y para cumplir la otra tenemos que gobernar", ha señalado.

Finalmente, ha prometido también aplicar la ley de vivienda en la Comunidad de cara a "ayudar a los jóvenes a poder alquilar y comprar en Madrid", así como a "impulsar esa igualdad de derechos que necesitan todos los madrileños y todas las madrileñas".

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EuropaPress

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