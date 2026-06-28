Ogier se impone en el Rally Acrópolis y Evans sigue al frente del Mundial

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El francés Sebastian Ogier, copilotado por Vincent Landais, condujo su Toyota Yaris a la primera posición del Rally Acrópolis, disputado desde el jueves en Grecia y tras la que su compañero de equipo, el británico Elfyn Evans, séptimo en la meta, sigue al frente de la general del campeonato.

El francés, nueve veces campeón mundial y que atesora ya 69 triunfos en el Mundial (dos de ellos en Grecia), se impuso en la última jornada al belga Thierry Neuville (Hyundai), quien se vio perjudicado por dos pinchazos que le dejaron en la segunda posición a 58.3 en la general.

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El piloto belga, campeón mundial en 2024 y vencedor del Acrópolis en 2022 y 2024, afrontaba este domingo en primera posición el histórico rally griego, séptimo de la temporada.

La tercera posición fue para el japonés Takamoto Katsuta (Toyota) a 03.03.8 minutos de la pareja francesa y por delante del Ford de los irlandeses Josua Mcerlean y Eoin Treacey, que en su mejor resultado finalizaron a 4:55.5 de Ogier.

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El finlandés Sami Pajari (Toyota), el francés Adrien Formaux (Hyundai) y el británico Elfyn Evans (Toyota) se clasificaron quinto, sexto y séptimo, respectivamente, a 05:02.2, 05:08.7 y 05:54.9 del francés de Toyota.

Evans, también perjudicado el sábado por los pinchazos, lidera el Campeonato del Mundo con 158 puntos por los 151 de Katsuta, que ha recirtado su desventaja, y 125 de Ogier, defensor del título.

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El español Dani Sordo (Hyundai) no pudo acabar la prueba al verse obligado a abandonar por problemas mecánicos antes del último tramo de la carrera. Llegó a la jornada de cierre en la octava plaza.

Los españoles Alejandro Cachón y Borja Rozada llevaron su Toyota hasta la tercera plaza de la clasificación de WRC2 y terminaron undécimos de la general.

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En esta categoría se impuso el estonio Robert Virves (Skoda Fabia RS) por delante de su compañero de equipo, el noruego Andreas Mikkelsen. EFE