Nogueras (Junts) afirma que Sánchez "tiene que irse o regalará el Gobierno a la extrema derecha"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que irse o regalará el Gobierno a la extrema derecha".

En una entrevista concedida a 'El País' recogida por Europa Press este domingo, ha advertido que el presidente será el "único responsable" si llega Vox al poder porque, apunta, tiene la opción de salir como hizo la pasada semana el primer ministro británico, Keir Starmer.

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"Fuimos los primeros que, en una sesión de control, pedimos directamente a Pedro Sánchez que convocara elecciones. Detrás nuestro vino el PNV y esta semana lo ha hecho hasta Sumar, que ha dicho que el PSOE es un lastre para el Gobierno", ha sostenido.

La portavoz ha añadido que los socios del ejecutivo ponen en cuestión la continuidad de Sánchez: "Nuestros motivos de hace un año y medio para pedir la cuestión de confianza eran los incumplimientos del Gobierno con Cataluña. Luego, se le sumaron los casos de corrupción y por eso pedimos elecciones", ha explicado.

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Así, ha señalado que en el PSOE "hay gente que cuestiona el liderazgo de Sánchez" y cree que próximamente se verá un giro.

LEGISLATURA "BLOQUEADA"

En este sentido, ha asegurado que la legislatura está "bloqueada" y que no tiene sentido si el Congreso no se usa para nada, por lo que ha remarcado que los proyectos políticos no se hacen en función de una persona.

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"Si se analiza la vía Starmer u otros casos parecidos, siempre se sigue el mismo camino. Cuando te dicen que eres el principal problema de una situación, la reacción natural es negarlo. Luego, el paso de las semanas termina propiciando una evolución de esa situación inicial", ha subrayado.

Ha añadido que las elecciones o una cuestión de confianza dependen de Sánchez pero que la opción está encima de la mesa: "Nos consta que son unos cuantos los que no la tiran a la basura".

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LIDERAZGO DE JUNTS

Preguntada por el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho que "no hay ningún debate sobre el liderazgo" en el partido y ha asegurado que España no dejará de estar bloqueada mientras a Cataluña se le dé la espalda.

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"En política, cuando se cierra un acuerdo y una parte no lo cumple, esa relación se tiene que acabar. Me sorprende que haya partidos como ERC que llevan ocho años haciendo de muleta del PSOE sin lograr nada", ha defendido.