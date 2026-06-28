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Marcel Camprubí: "Los que estamos en el podio somos los que teníamos las piernas"

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Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- El ciclista catalán Marcel Camprubí (Q36.5) declaró que el resultado había sido "justo", ya que los que estaban "en el podio" eran los que tenían "las piernas", tras proclamarse campeón nacional absoluto en línea en los Campeonatos de España, que se celebraron en Sabiñánigo (Huesca).

"Ha sido durísimo, una carrera muy táctica, muchos ataques desde muy lejos. Ha sido justo, los que estamos en el podio somos los que teníamos las piernas. Muy contento", añadió, durante la ceremonia de podio.

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El catalán sucede en el palmarés al vallisoletano Iván Romeo (Movistar), baja de última hora por no haberse recuperado a tiempo de un proceso gripal. El podio lo completaron Joel Nicolau (Caja Rural), segundo, y Urko Berrade (Kern Pharma), tercero.

El Pinarello Q36.5 acudía a estos nacionales con Xabier Mikel Azparren, David de la Cruz y David González. Camprubí dedicó unas palabras a sus compañeros: "Teníamos un equipazo, teníamos muy buen ambiente, hemos estado relajados, divirtiéndonos. Tengo que agradecer a mis compañeros, sin el equipo sería imposible".

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A sus 24 años, es la primera victoria de Camprubí como profesional. Había sido subcampeón sub-23 en los Nacionales de 2021, y, ya en categoría élite UCI, fue 29.º en la edición de 2025.

Su mejor resultado en la temporada 2026 había sido segundo en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, con final en Locarno, por detrás del francés Romain Grégoire.

El resto de los nuevos campeones de España son Alejandra Neira (ruta y crono femeninas júnior), Benjamín Noval (ruta y crono masculinas júnior), Ayala Serrano (ruta sub-23), Laia Puigdefábregas (crono sub-23), Manuel Sanroma (ruta sub-23), Óscar Vian (crono sub-23), Mireia Benito (ruta y crono femeninas élite) y Pablo Castrillo (crono masculina élite). EFE

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