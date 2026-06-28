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Marcel Camprubí, campeón de España absoluto en la primera victoria de su carrera

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Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- El ciclista catalán Marcel Camprubí (Q36.5) se proclamó campeón nacional absoluto en línea en los Campeonatos de España, que se celebraron en Sabiñánigo (Huesca) entre el 25 y el 28 de junio, en la que fue la primera victoria como profesional de su carrera a sus 24 años.

El del Q36.5 sucede en el palmarés al vallisoletano Iván Romeo (Movistar), baja de última hora por no haberse recuperado a tiempo de un proceso gripal. El podio lo completaron Joel Nicolau (Caja Rural), segundo, y Urko Berrade (Kern Pharma), tercero.

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Las carreras en ruta se articularon en torno a un circuito de 26,5 kilómetros. Los hombres élite tenían por delante un tramo de apertura y después cinco vueltas, hasta completar 211 kilómetros con 3.160 metros de desnivel.

En el tramo de apertura, Pablo Torres (UAE) protagonizó una aventura en solitario que terminó en la entrada al circuito. Fue neutralizado por un pelotón liderado por el Movistar Team, uno de los equipos con más efectivos.

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Después de la primera vuelta al circuito, empezaron los movimientos serios. El Caja Rural y el Movistar entraron en pugna por formar un grupo cabecero con nutrida representación. Finalmente, fue el equipo de nivel Pro Team el que se salió con la suya.

Entre los ciclistas que entraron en la cabeza de carrera, había varios del Caja Rural y apenas uno de los telefónicos. Ese era Jorge Arcas, originario precisamente de Sabiñánigo. El grupo era todavía grande, pero un cambio de ritmo de Igor Arrieta (UAE) a falta de 47 kilómetros se encargó de seleccionarlo.

Por delante quedaron, además de Arrieta, Joan Bou, Joel Nicolau, Gorka Sorarrain (Caja Rural), Urko Berrade (Kern Pharma), Héctor Álvarez (Lidl-Trek) y Marcel Camprubí (Q36.5). No pudieron entrar hombres como Adrià Pericas (UAE), Xabier Mikel Azparren (Q36.5) o el mismo Jorge Arcas (Movistar).

El movimiento de Arrieta, prolongado por la colaboración de los Caja Rural, otorgó a los siete de cabeza cerca de un minuto de ventaja a falta de 35 kilómetros. Sorarrain fue el primero en descolgarse, en los repechos antes del último paso por meta previo al final.

El sexteto de delante afrontaba con nerviosismo la última vuelta. Cuando restaban 20 kilómetros, un movimiento de Berrade dejó atrás a Arrieta, Bou y Héctor Álvarez. El de UAE y el de Caja Rural lograron volver a conectar, pero Álvarez se quedó atrás.

Arrieta y Bou, que habían hecho un gran esfuerzo, reventaron definitivamente al pasar la pancarta de los cinco kilómetros. Las medallas iban a estar entre Berrade, Nicolau y Camprubí. En el repecho final, el del Q36.5 empezó a rueda de Nicolau y terminó entrando en meta en primer lugar con un arreón muy potente. Nicolau fue segundo y Berrade, tercero.

El resto de los nuevos campeones de España son Alejandra Neira (ruta y crono femeninas júnior), Benjamín Noval (ruta y crono masculinas júnior), Ayala Serrano (ruta sub-23 femenina), Laia Puigdefábregas (crono sub-23 femenina), Manuel Sanroma (ruta sub-23 masculina), Óscar Vian (crono sub-23 masculina), Mireia Benito (ruta y crono femeninas élite) y Pablo Castrillo (crono masculina élite). EFE

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