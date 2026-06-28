Marc Márquez, séptimo, afirma que la carrera ha sido "larga, muy larga"

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que acabó sexto el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP pero fue sancionado con la pérdida de una posición por exceder los límites del trazado en la curva trece de la última vuelta, ha destacado que para él fue "una carrera larga, muy larga".

"Iba encima de la moto esperando esas diez últimas vueltas para dar un pasito más y lo he hecho, incluso llevando el blando", recuerda Marc Márquez a los medios de comunicación desplazados a Assen, quien ha señalado que iba "pilotando suave y fino", para terminar la carrera y salir de Países Bajos "sin ninguna lesión".

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Marc Márquez reconoce que no tiene ningún problema con el resultado pues "cuando no puedes, no puedes, y esta vez no podía".

El nueve veces campeón del mundo a insistido en que de los Países Bajos se quería ir "sin lesiones", pues es "lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto que piloto que se caía y entraba en la grava...".

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Y ha recordado que "se entra a mucha velocidad en la grava", poniendo como ejemplo a Aldeguer, que "no entró a tanta velocidad pero visteis el escalón cuando salta", y al referirse a Bezzecchi "le ha pasado lo mismo", por lo que reconoció que lo entendió desde el viernes y decidió que quería "salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho". EFE