Redacción deportes, 28 jun (EFE).- Luca Hoek no deja de sorprender en cada una de sus actuaciones y tras convertirse el viernes en el primer nadador español en bajar de los 48 segundos en los 100 libre cerró este domingo su actuación en los Campeonatos de España disputados en Palma de Mallorca con un nueva plusmarca nacional de los 200 libre.

Hoek, que tocó la pared en un tiempo de 1:46.10 minutos, rebajó en 36 centésimas el anterior récord de España que poseía su compañero de equipo, el extremeño César Castro, con un crono de 1:46.46 desde febrero de 2024.

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Una sensacional actuación que permitió a Luca Hoek, que cumplió 18 años el pasado mes de marzo, acumular en su poder los récords nacionales de los 50, 100 y 200 libre.

El mejor ejemplo de la versatilidad del joven nadador español, de padre neerlandés y madre francesa, pero nacido y criado en la localidad barcelonesa de Sitges, que ha revolucionado las pruebas de velocidad.

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Espoleados por la irrupción de Luca Hoek todos los velocistas parecen haber dado un paso adelante, tal y como se comprobó tanto el viernes en la final de los 100 como este domingo en la de los 200 libre.

Si la actuación de César Castro y Miguel Pérez-Godoy, que escoltaron a Hoek en el podio de la final del hectómetro, hace soñar con una magnifica actuación del relevo español de 4x100 libre en los Europeos de París, este domingo los tres nadadores del CN. Terrassa volvieron a disparar la ilusión.

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Y es que en la final de los 200 libre no sólo brilló Hoek, sino también el andaluz Pérez-Godoy, segundo con 1:47.09 minutos, y el extremeño César Castro, tercero con 1:47.12, que sellaron igualmente el billete para la cita continental, en a que como advirtió Miguel Pérez-Godoy "quedan cosas mejores por venir".

Pero Luca Hoek no fue el único en brillar en esta última jornada de los Nacionales en la que el barcelonés Nil Cadevall, de 19 años, rebajó su propio récord de España de los 10o0 braza.

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El nadador del Sant Andreu, que se colgó el oro con un crono de 1:00.30 minutos, rebajó en una centésima la anterior plusmarca nacional que el mismo poseía con un registro de 1:00.31 desde junio de 2025.

Un actuación que permitió a Cadevall no sólo sumar su segundo tope nacional en estos Campeonatos, tras establecer el sábado uno nuevo récord de España de los 50 braza, sin también lograr su cuarto billete para los Europeos de París tras los logrados en los 50 y 200 braza, así como en lo 200 estilos.

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Igualmente se aseguró su presencia, por partida doble, en la capital francesa la madrileña María Daza, que añadió al pasaporte logrado en los 100 libre la clasificación en los 200, tras imponerse en la final B del doble hectómetro con un tiempo de 1:57.34 minutos.

Enrabietada tras quedarse fuera de la final A por un error de cálculo en las preliminares, la nadadora del Canoe protagonizó una vibrante batalla contra el crono que se saldó con un nuevo récord de los Campeonatos.

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Una marca que no pudo mejorar Ainhoa Campabadal que se impuso en la final A con un crono de 1:57.86 minutos, medio segundo más que Daza, pero suficiente para rebajar la mínima (1:58.18) exigida por la Federación Española para acudir a los Europeos.

Igualmente estarán el próximo mes de agosto en París el riojano Iván Martínez Sota y el catalán Adrián Santos, que se colgaron el oro y la plata en la final de los 50 espalda con un tiempo de 24.76 segundos y de 24.99, respectivamente.

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Tiempos que sirvieron a Martínez Sota y a Santos para refrendar las mínimas continentales que ya habían logrado en las series matinales.

Cita continental en la que competirá en las pruebas de fondo la especialista en aguas abiertas María de Valdés, que tras lograr el billete para los 1.500 libre se aseguró su presencia en los 800, tras imponerse en Palma de Mallorca con un tiempo de 8:32.56 minutos, casi dos segundos menos que el registro (8:34.31) requerido por la Federación.EFE

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