Los ocho que esperan su momento

Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.), 28 jun (EFE).- España completó la fase de grupos con más exigencia de la prevista tras el empate inicial ante Cabo Verde. Un resultado que cambió los planes en cuanto a la gestión de minutos de los futbolistas y que deja a ocho, dos de ellos porteros, sin haber debutado en este Mundial antes de encarar la fase de eliminatorias.

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Unai Simón fue el guardameta elegido como titular por Luis de la Fuente para el Mundial. El debate de la portería acabó rápido, el seleccionador español tuvo claro siempre quien era su titular.

Además, sin goles recibidos en los tres primeros partidos, no dio pie a ningún cambio, como sí ocurrió en aquel Europeo sub-21 de 2019 con Luis de la Fuente como seleccionador en el que Unai Simón debutó como titular y un error le costó el puesto en favor de Antonio Sivera.

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Lejos de repetirse en este Mundial 2026, David Raya y Joan García siguen viendo los partidos desde el banquillo. Sin rotaciones bajo palos.

David Raya vive su segundo Mundial y el segundo como suplente, ya que no tuvo minutos en Qatar 2022. Por su parte, Joan García, quien se ganó la convocatoria en marzo en detrimento de Álex Remiro, tampoco ha podido debutar.

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Por delante, en defensa, Luis de la Fuente también tiene claros tres de los cuatro puestos y solo ha dado alternativa, dependiendo de la característica del rival, en el lateral derecho. Marcos Llorente -dos partidos- y Pedro Porro -uno- se han turnado las titularidades.

Sin embargo, el lateral izquierdo es territorio de Marc Cucurella, sin dejar opción a un Álex Grimaldo con el que comparte una gran relación. Competencia sana por un puesto en la que el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen, aunque su futuro podría estar en el Atlético de Madrid, no ha podido imponerse.

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Perfiles diferentes, con Cucurella aportando más solidez defensiva ante un Grimaldo que en ataque florecen sus grandes virtudes de golpeo de balón y lectura de juego, aunque Luis de la Fuente no ha visto apropiado aún cambiar el rol en dicha posición.

Tampoco en una pareja de centrales que se mantiene sólida. Pau Cubarsí-Aymeric Laporte son, hasta el momento, inamovibles. Incluso las molestias en la rodilla del segundo no dieron pie a la entrada de dos jugadores que aguardan su momento: Eric García y Marc Pubill.

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Eric no era convocado con la selección desde el último Mundial. De Qatar 2022 a Estados Unidos, Canadá y México 2026. Un lapso de tres años y medio -ya que en Catar se jugó en diciembre- en el que no tuvo ninguna llamada de España, pero se la ganó en mayo tras una buena temporada en el Barcelona.

Aún así, aún no ha tenido minutos y podría completar su segundo Mundial sin minutos. Por su parte, Marc Pubill se estrenó con la absoluta justo para el Mundial. Llegó como lateral derecho al Atlético de Madrid y acabó convirtiéndose en figura clave e internacional como central. Ambos polivalentes, pero ni esta virtud les ha hecho tener protagonismo.

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En el centro del campo, solo un futbolista de los siete no ha vestido aún la camiseta de España en este Mundial: Martín Zubimendi. “Puede ser Balón de Oro perfectamente”, dijo Luis de la Fuente recientemente. Declaraciones que demuestran que el seleccionador español siempre ha tenido un cariño especial hacia el exjugador de la Real Sociedad. En su generación sub-21, ‘Zubimendi y diez más’.

Esta máxima se mantuvo durante la baja de Rodrigo Hernández por su grave lesión de rodilla, pero la vuelta de este ha alejado a Zubimendi de la titularidad. Tanto que, en este Mundial, Rodri solo se ha perdido tres minutos, y fueron los finales contra Cabo Verde en el que, en busca de un gol que nunca llegó, entró en su lugar Nico Williams.

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Por primera vez desde principios de marzo, Rodri acumula cuatro titularidades seguidas -los tres partidos de fase de grupos y el amistoso contra Perú-. Por ello, Zubimendi no ha tenido oportunidades mientras los otros cinco convocados -Pedri, Fabián, Mikel Merino, Gavi y Dani Olmo- sí han debutado.

Un estreno que aguarda también Borja Iglesias. El ‘9’ de características diferentes,mayor envergadura, juego de espaldas… tradicional, con el que ha contado Luis de la Fuente. Es el tercero en discordia detrás de Mikel Oyarzabal y Ferran Torres y espera su momento, en un contexto determinado.

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Este puede llegar en las eliminatorias. Partidos a vida o muerte que arrancan para España este 2 de julio contra Austria y que, en caso de necesidad extrema, la figura de Borja Iglesias emergerá.

Un rol que cumplió Fernando Llorente en Sudáfrica 2010, el único Mundial que ganó España, con 31 minutos en octavos de final ante Portugal que cambiaron el partido.

Por su parte, el otro futbolista que no ha podido tener minutos es Víctor Muñoz. Su caso, bien diferente. Inició la concentración lesionado y recayó cuando veía cerca su regreso. Este apunta a dieciseisavos u octavos, según apuntó el propio futbolista en una entrevista en EFE el pasado jueves.

Retorno que se vuelve más urgente aún para la selección española, tras las lesiones de Yeremy Pino -esguince acromioclavicular- y Nico Williams -lesión muscular en el aductor derecho-, otros dos extremos, ante Uruguay que ponen en duda que puedan volver a participar en el Mundial. EFE