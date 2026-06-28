La Red de Apoyo a No Olvidar la Dana acompaña a los afectados en un acto benéfico

València, 28 jun (EFE).- La Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana ha celebrado este domingo en Silla (Valencia) su primer gran acto solidario para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia y recaudar fondos para las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y afectados.

En el acto benéfico han participado el coreógrafo Nacho Duato y los artistas La María, Alejandro y María Laura, Jonathan Pocoví y Rei Ortolá, en una iniciativa promovida por el Centro de Voluntariado La Cantina.

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También ha estado presentes representantes institucionales como la ministra Diana Morant, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez; alcaldes y concejales de municipios afectados como Silla, Catarroja, Sedaví y Paiporta; y el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F.Cabanes.

Y políticos como los síndics del PSPV y Compromís en Les Corts, Jose Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, y de Podem, Sumar y Esquerra Unida; representantes de CCOO, UGT e Intersindical Valenciana; y de la Universitat de València y del Conservatorio Superior de Danza de València.

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A lo largo de la gala se han producido momentos de emoción, especialmente durante las intervenciones de las representantes de las asociaciones de víctimas de la dana y las actuaciones musicales dedicadas a las 230 víctimas mortales, a las personas afectadas y al movimiento de voluntariado que respondió durante la emergencia.

En la parte artística, sobre el escenario han estado las escuelas de danza Buenos Aires, de Catarroja y Maricruz Alcalá, junto a artistas como Jonathan Pocoví, Rey Ortolá, la cantante peruana afincada en Paiporta Maria Laura, integrante del dúo Alejandro y Maria Laura, y La Maria, que actuó en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en València.

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Para finalizar el acto, todos los artistas, los bailarines de la compañía de Nacho Duato, las voluntarias y voluntarios del Centro de Voluntariado La Cantina y las representantes de las asociaciones de víctimas han subido juntos al escenario, donde han recibido una ovación del público.

También se ha reconocido a quienes han simbolizado el compromiso solidario con las personas afectadas por la dana y el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud ha entregado una lámina conmemorativa a Nacho Duato, en agradecimiento por su implicación desinteresada y la de su compañía en este concierto benéfico, así como al Centro de Voluntariado La Cantina por la labor desarrollada desde el primer momento de la catástrofe y por la organización de este encuentro solidario.

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El portavoz de la Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana, Eduardo Puerta, ha afirmado que este es el primer paso de un largo camino y ha recordado que la red integra a 125 organizaciones de toda España, 57 de ellas de la Comunitat Valenciana, y nace con vocación de permanencia para acompañar a las víctimas "durante todo el proceso necesario para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación".

Con este primer encuentro, la Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana inicia una nueva etapa de coordinación entre entidades sociales, organizaciones y ciudadanía para mantener viva la memoria de lo ocurrido y respaldar de forma continuada a las personas afectadas. EFE

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