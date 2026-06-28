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La Red de Apoyo a No Olvidar la Dana acompaña a los afectados en un acto benéfico

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València, 28 jun (EFE).- La Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana ha celebrado este domingo en Silla (Valencia) su primer gran acto solidario para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia y recaudar fondos para las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y afectados.

En el acto benéfico han participado el coreógrafo Nacho Duato y los artistas La María, Alejandro y María Laura, Jonathan Pocoví y Rei Ortolá, en una iniciativa promovida por el Centro de Voluntariado La Cantina.

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También ha estado presentes representantes institucionales como la ministra Diana Morant, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez; alcaldes y concejales de municipios afectados como Silla, Catarroja, Sedaví y Paiporta; y el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F.Cabanes.

Y políticos como los síndics del PSPV y Compromís en Les Corts, Jose Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, y de Podem, Sumar y Esquerra Unida; representantes de CCOO, UGT e Intersindical Valenciana; y de la Universitat de València y del Conservatorio Superior de Danza de València.

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A lo largo de la gala se han producido momentos de emoción, especialmente durante las intervenciones de las representantes de las asociaciones de víctimas de la dana y las actuaciones musicales dedicadas a las 230 víctimas mortales, a las personas afectadas y al movimiento de voluntariado que respondió durante la emergencia.

En la parte artística, sobre el escenario han estado las escuelas de danza Buenos Aires, de Catarroja y Maricruz Alcalá, junto a artistas como Jonathan Pocoví, Rey Ortolá, la cantante peruana afincada en Paiporta Maria Laura, integrante del dúo Alejandro y Maria Laura, y La Maria, que actuó en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en València.

Para finalizar el acto, todos los artistas, los bailarines de la compañía de Nacho Duato, las voluntarias y voluntarios del Centro de Voluntariado La Cantina y las representantes de las asociaciones de víctimas han subido juntos al escenario, donde han recibido una ovación del público.

También se ha reconocido a quienes han simbolizado el compromiso solidario con las personas afectadas por la dana y el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud ha entregado una lámina conmemorativa a Nacho Duato, en agradecimiento por su implicación desinteresada y la de su compañía en este concierto benéfico, así como al Centro de Voluntariado La Cantina por la labor desarrollada desde el primer momento de la catástrofe y por la organización de este encuentro solidario.

El portavoz de la Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana, Eduardo Puerta, ha afirmado que este es el primer paso de un largo camino y ha recordado que la red integra a 125 organizaciones de toda España, 57 de ellas de la Comunitat Valenciana, y nace con vocación de permanencia para acompañar a las víctimas "durante todo el proceso necesario para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación".

Con este primer encuentro, la Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana inicia una nueva etapa de coordinación entre entidades sociales, organizaciones y ciudadanía para mantener viva la memoria de lo ocurrido y respaldar de forma continuada a las personas afectadas. EFE

(foto)

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