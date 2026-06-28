La pívot estadounidense Kendall Cooper, nueva jugadora del Estudiantes

Madrid, 28 jun (EFE).- La pívot estadounidense Kendall Cooper se convirtió en el nuevo fichaje del Movistar Estudiantes de cara a la próxima temporada, según informó el club este domingo.

Cooper, nacida en 1995 y con 1,93 metros de altura, llega a Madrid procedente del Saint-Amand Hainaut-Basket, de la segunda división francesa.

Allí promedió 10,4 puntos, 6,4 rebotes y 1,4 tapones por partido, consolidándose como una de las interiores más destacadas de la competición.

La pívot inició su carrera en la Universidad de Duke antes de dar el salto al baloncesto profesional en Francia, país en el que ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria, con la excepción de una temporada en Puerto Rico, donde militó en Moca.

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El técnico estudiantil, Isaac Fernández, valoró su "experiencia" y capacidad para desempeñar cualquiera de las dos posiciones interiores para el equipo, ya sea como ala-pívot o como referencia pura.

"Puede desempeñarse tanto en la posición de cuatro como de cinco, tiene capacidad para jugar de espaldas al aro, cuenta con un buen lanzamiento exterior y es una jugadora sólida en el poste bajo. Esperamos que su versatilidad nos aporte diferentes alternativas en nuestro juego y que su experiencia sea un valor añadido tanto dentro como fuera de la pista", analizó Fernández a los medios del club.

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Así, Cooper se convierte en la nueva 'Woman in Black' del Movistar Estudiantes, que cuenta ya con ocho jugadoras en total para la temporada 2026-2027: Carla Osma, Irati Etxarri, Isa Latorre, Kristina Topuzovic, Laia Lamana, Jessica Féquière y Gisela Sánchez. EFE