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La Armada consolida su capacidad de fabricación aditiva de repuestos y equipos

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Cádiz, 28 jun (EFE).- La Armada ha aprobado una nueva normativa que regula el empleo de la fabricación aditiva en sus procesos logísticos y de mantenimiento, con lo que consolida una capacidad tecnológica que está transformando ya la obtención de repuestos y la recuperación de equipos en servicio.

La medida refuerza el papel del Centro de Especialización de Fabricación y Reparación de Piezas de la Armada (CESFARE), ubicado en la Base Naval de Rota (Cádiz) y dependiente de la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, ha informado este domingo la Armada.

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Se trata de una instalación pionera que permite fabricar componentes mediante tecnologías de impresión 3D, ingeniería inversa y digitalización avanzada de repuestos y que puede ser usada por cualquier unidad, independientemente del arsenal en el que se encuentre.

La nueva norma establece además un procedimiento común para la identificación, diseño, prototipado, fabricación, certificación y catalogación de las piezas producidas mediante fabricación aditiva e impulsa la creación de una aplicación y archivo digital de repuestos que permitirá conservar modelos y diseños para futuras reproducciones, avanzando hacia un modelo logístico basado en inventarios digitales y fabricación bajo demanda.

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El CESFARE de la Armada fue inaugurado en septiembre de 2024 en las instalaciones de la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, en Rota, en un espacio de más de 350 metros cuadrados.

Desde su entrada en servicio hasta el pasado mes de abril había producido 2764 piezas, con un ritmo superior al centenar de componentes mensuales.

La iniciativa forma parte de la estrategia de fabricación aditiva impulsada por el Ministerio de Defensa impulsada en 2023, y que contempló la creación de tres Centros de Especialización de Fabricación y Reparación de Piezas en Albacete, Córdoba y Rota, así como un Centro de Desarrollo de Aplicaciones Especiales y Certificación de Procesos en Linares (Jaén).

La fabricación aditiva ofrece importantes ventajas para el sostenimiento de los sistemas navales, ya que puede reducir los plazos de suministro, los costes asociados a la fabricación de series cortas, la recuperación de piezas obsoletas, ofrece una mayor autonomía logística frente a proveedores externos y lucha contra la obsolescencia programada de determinados equipos.

Las instalaciones de Rota disponen de capacidades de escaneado tridimensional, diseño y simulación digital, ingeniería inversa, impresión en metal y materiales poliméricos, mecanizado CNC, tratamientos térmicos y sistemas avanzados de inspección y control.

En la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, encargada del mantenimiento de los barcos de la bahía, además del taller de fabricación aditiva, hay talleres de armas, jarcia, de casco, de maquinaria y de turbinas. EFE

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