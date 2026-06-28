Herlings y Coenen dominan el GP de Portugal y Rubén Fernández, quinto

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) y el belga Lucas Coenen (KTM) se repartieron las victorias en la décima prueba del Mundial de motocross en su categoría reina, MXGP, el GP de Portugal, disputado en Agueda, donde el español Rubén Fernández acabó en la quinta plaza.

Coenen, líder de la clasificación general, confirmó su dominio en la primera manga. Tras ser el más rápido el sábado en la carrera de clasificación, repitió por delante de Herlings, al que aventajó en 3.672, mientras que el francés Romain Febvre (Kawasaki), completó el podio.

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En la segunda carrera se intercambiaron las posiciones. Venció el neerlandés con 6.203 de diferencia sobre el belga y Febvre repitió el tercer puesto y otro excampeón, el esloveno Tim Gajser (Yamaha), el cuarto.

El gallego Rubén Fernández (Honda) firmó dos quintos puestos que le dejan en dicha posición en la clasificación del Gran Premio, en tanto que el también español Oriol Oliver fue noveno en la primera manga.

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Así, Coenen mantiene el dominio en la general, con 506 puntos, por los 449 de Herlings, los 394 de Febvre y los 371 de Gajser, mientras que Rubén Fernández se sitúa séptimo con 304 y Oliver es decimocuarto con 150.

En MX2, Guillem Farrés (Triumph) brilló con luz propia al imponerse en las dos mangas, en la primera por delante del letón Janis Martins Reisulis (Yamaha) y en la segunda del belga Sacha Coenen (KTM), líder de la general con 477 puntos, 32 más que el español.

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La undécima prueba del Mundial será el GP de Sudáfrica. Se disputará el próximo 5 de julio en Johannesburgo. EFE