Francia, con Mbappé y Dembelé, única selección con dos jugadores en el equipo ideal de EFE

Dallas (EE.UU), 28 jun (EFE).- La selección francesa, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé, es la única selección con más de un representante en el equipo ideal de la fase de grupos del Mundial 2026 elegido por los periodistas que cubren la Copa del Mundo para la Agencia EFE.

Mbappé y Dembelé, ambos con cuatro goles, son el exponente de la potencia ofensiva de una selección francesa que es una las grandes favoritas a alzarse con el título, tras concluir la primera fase con tres victorias.

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El once ideal de la ronda de grupos es el siguiente (esquema 4-2-3-1):

Vozinha (Cabo Verde)

Uno de los personajes del Mundial. Sus lágrimas, tras completar una actuación sublime contra España, descubrieron la historia del jugador que se ha convertido en el símbolo de la sorprendente selección caboverdiana.

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Daniel Muñoz (Colombia)

El lateral derecho fue, una vez más, un arma ofensiva a la que recurrió la Selección Colombia para desatascar un partido que se encaminaba al empate frente a la RD Congo.

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Pau Cubarsi (España)

Pese a su juventud (19 años), Cubarsí es un bastión en la zaga española, en la que se complementa a la perfección con Aymeric Laporte

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Virgil van Dijk (Países Bajos)

La influencia del Van Dijk en Países Bajos trasciende su seguridad defensiva o el peligro que crea en jugadas a balón parado. Es el líder del conjunto 'oranje' de Ronald Koeman.

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Nuno Mendes (Portugal)

La influencia de Nuno Mendes en Portugal es cada vez mayor, camino de convertirse en el mejor lateral izquierdo del mundo.

Johan Manzambi (Suiza)

Tres goles y una asistencia. Con 20 años, el centrocampista Johan Manzambi se ha convertido en una de la sensaciones del Mundial y el jugador más importante de la selección suiza.

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Jude Bellingham (ENG)

Llegó al Mundial entre críticas y con su titularidad cuestionada, pero le bastó el primer partido, ante Croacia, para demostrar su liderazgo. Dos goles y la sensación de que el juego inglés depende de su despliegue.

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Ousmane Dembelé (FRA)

El último Balón de Oro comenzó titubeante, pero un gol contra Irak y, sobre todo, un hat-trick -el segundo más rápido de la historia- en el primer tiempo frente a Noruega le han situado en la pugna por la Bota de Oro mundialista.

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Leo Messi (Argentina)

Protagonista absoluto del Mundial, Messi ya compite solo con la historia. Con 39 años recién cumplidos, sus seis goles en la primera fase lo dicen todo.

Vinicius (Brasil)

Brasil ha descubierto, al fin, al jugador que triunfaba en el Real Madrid. Cuatro goles y la sensación de que las posibilidades de la Canarinha pasan porque mantenga su pujanza ofensiva.

Kylian Mbappé (Francia)

Con cuatro goles en dos partidos, Mbappé parece dispuesto a mantener el pulso con Messi, no solo por el título de máximo goleador del Mundial, sino también la posibilidad de encaramarse a la cima de los artilleros históricos de la Copa del Mundo. EFE