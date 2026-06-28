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Eugenio López-Chacarra se corona en el Abierto de Italia

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Roma, 28 jun (EFE).- El español Eugenio López-Chacarra se proclamó este domingo campeón del Abierto de Italia disputado en Turín tras completar una brillante última jornada con 64 golpes, asegurando el título con una ventaja de cinco impactos en el cómputo global y logrando, además, la clasificación para el Abierto Británico.

López-Chacarra, de 26 años, selló así su tercer título en el DP World Tour (antiguo circuito europeo), después de los conseguidos en Países Bajos e India.

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El madrileño sentenció su victoria en el Circolo Golf Torino con un acumulado final de 260 impactos tras las cuatro jornadas de competición tras una última jornada en la que se mantuvo firme y sólido, y con cuatro 'birdies' en la primera mitad de la vuelta supo mantenerse en el liderato y adquirir una ventaja a la postre definitiva.

La victoria le otorga de forma directa la plaza asignada en este torneo para la 154ª edición de The 154 Open, que se celebrará el próximo mes de julio en el histórico recorrido de Royal Birkdale, lo que significará la primera participación de su carrera en el prestigioso torneo británico.

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El inglés Matthew Wallace finalizó en la segunda posición del torneo italiano tras cerrar la última jornada con una tarjeta de 67 golpes. Comenzó con un 'eagle', pero un 'bogey' en el hoyo 6 frenó sus aspiraciones, totalmente cercenadas con otros dos errores en los dos hoyos finales.

Por su parte, el chileno Joaquín Niemann, que llegó a liderar la competición durante las primeras jornadas, finalizó tercero del podio con un acumulado de 266 tras firmar 68 golpes este domingo. Un 'doble-bogey' en el hoyo 2 frustró sus pretensiones, porque aunque en total consiguió este domingo seis 'birdies' no le dio para remontar y ya a mitad de recorrido había perdido sus opciones.

La delegación española completó una destacada actuación en Turín con Ángel Ayora firmando una vuelta de 68 impactos para terminar en la quinta posición en solitario con un global de 268.

Mientras que Jorge Campillo y Alejandro Hidalgo concluyeron su participación empatados en el decimonoveno puesto con un total de 272 golpes tras entregar tarjetas de 68 y 69 impactos, respectivamente, en la jornada de clausura. EFE

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