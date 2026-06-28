Santiago Aparicio

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El empate cosechado ante Austria en un partido equilibrado con un final agónico llevó a Argelia hasta el tercer puesto del Grupo J y al duelo en los dieciseisavos de final contra Suiza, en lo que supondrá el reencuentro con el técnico Vladimir Petkovic, ahora en el conjunto africano y otrora, durante siete años, en la Nati.

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La selección de Suiza esperaba a Irán, que contaba con muchas más posibilidades. Argelia era la otra opción pero con bastante menos porcentaje. Al final, el cuadro iraní, al que se le anuló un gol por fuera de juego en el añadido que le hubiera clasificado como segunda de su cuarteto, quedó eliminada. Argelia avanzó, en el horizonte de Suiza.

En Vancouver, el viernes 3 de julio, Suiza se medirá a Argelia. Será el reencuentro del equipo helvético, campeón de su grupo, por delante de Canadá y Bosnia Herzegovina, además de Catar, eliminada.

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Suiza ha ido de menos a más en el Mundial 2026 en el que tiene como desafío alcanzar los cuartos de final. Lleva seis fases finales seguidas la Nati, desde Alemania 2006 y en cuatro de las cinco ediciones superó la fase de grupos pero siempre se estancó en octavos. En total, Suiza ha participado en trece Mundiales. Y solo en tres, en las primeras de la historia, México 1934, Francia 1938 y Suiza 1954, alcanzó los cuartos de final, su tope.

Ahora se medirá a Argelia en dieciseisavos y en octavos, si se clasifica, a la ganadora del enfrentamiento entre Colombia y Ghana. Después esperaría Argentina, en unos eventuales cuartos.

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Pero paso a paso. La selección argelina es el primer desafío helvético. El reencuentro con Vladimir Petkovic, de 62 años, nacido en Sarajevo, que inició su recorrido como técnico con equipos suizos. Empezó en el Ballinzona, al que ascendió a Primera y le llevó a la final de la Copa, y después al Lugano y al Young Boys. Tras un año en Turquía -Samsunspor- regresó a Suiza, al Sion, y luego dirigió al Lazio, en Italia, antes de asumir la dirección de la selección helvética, en el 2014.

Petkovic sustituyó a Ottmar Hitfeld tras el Mundial de Brasil. Llevó a la Nati a la fase final de la Eurocopa 2016, donde llegó a octavos, y también logró la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, donde Suecia les apartó de los cuartos de final que alcanzó en la Eurocopa 2020 hasta que España, por penaltis, les despidió.

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Ahí acabó el periplo de Petkovic con Suiza. Se marchó al Girondins de Burdeos en julio del 2021 y fue destituido. En el 2024 tomó las riendas de Argelia a la que ha llevado a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El predecesor de Murat Yakin es el entrenador más exitoso de la historia de la selección suiza. Se retiró del equipo nacional helvético en la cima de su carrera.

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“Vimos todos los jugadores y entrenadores juntos el partido entre Argelia y Austria en el hotel. Fue un partido emocionante, con el marcador cambiando de manos varias veces en los minutos finales", explicó Yakin tras conocer que Argelia será el rival en dieciseisavos.

"Ahora nos estamos preparando intensamente para Argelia. Será un reencuentro con Vlado, a quien conozco de nuestros encuentros en Suiza. Argelia es un rival interesante con muchas cualidades individuales. Estamos deseando que llegue el partido”, añadió el seleccionador de Suiza.

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Argelia es más que Riyad Mahrez, de 35 años, que despuntó en el Leciester tiempo atrás y que brilló también en el Manchester City, con el que ganó cuatro títulos de la Premier. Además de Mahrez, ahora en Arabia Saudí, el combinado norteafricano cuenta con jugaodres como Nabil Bentaleb, del Lille, Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund, Rayan Ait Nouri, del Manchester City o el meta Luca Zidane, del Granada. EFE