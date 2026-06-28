El Gobierno de España condena el ataque de Irán a Baréin

Madrid, 28 jun (EFE).- El Gobierno de España ha condenado este domingo el ataque de Irán contra el Reino de Baréin, al que ha trasladado su "solidaridad" ante esta "injustificada violación del derecho internacional" y de su soberanía e integridad territorial.

España, a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, urge a las partes a cumplir con los términos acordados en el memorando de entendimiento, al que considera "una oportunidad para desescalar la violencia regional y para alcanzar la resolución negociada a la crisis".

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"El Gobierno de España seguirá respaldando todos los esfuerzos dirigidos a consolidar la estabilidad, la seguridad y la paz en la región", afirma el comunicado de Exteriores.

Irán informó este domingo del ataque a ocho infraestructuras militares estadounidenses en Kuwait y Baréin en respuesta a los nuevos bombardeos de Estados Unidos contra objetivos iraníes. EFE

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