Dos de los heridos en el atropello de Pamplona se encuentran en estado "muy grave"

Pamplona, 28 jun (EFE).- Dos de los cuatro herido en un atropello ocurrido en la céntrica calle Navarrería de Pamplona, en el que ha fallecido una persona, se encuentran en estado "muy grave".

Por causas que está investigando la Policía Municipal, un camión de recogida de residuos ha atropellado sobre las 15:45 horas a varias personas que se encontraban en la calle, siendo necesaria la intervención de los servicios de emergencias para la liberación de varias de ellas y falleciendo una de ellas en el lugar.

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Otras dos han sufrido heridas de pronóstico "muy grave" y han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra en ambulancias de soporte vital avanzado, según informa el 112-SOS Navarra.

Hasta ese mismo hospital ha sido conducida con heridas leves otra persona y una cuarta, también con heridas leves, al centro Doctor San Martín. En estos casos han sido evacuadas en ambulancias de soporte vital básico.

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Además, varias personas han tenido que ser atendidas en el lugar por crisis de ansiedad.

Desde emergencias se han movilizado a bomberos de Cordovilla, al jefe de guardia de Salud, un equipo médico, tres ambulancias de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico, un equipo de atención psicológica y Policía Municipal.EFE

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