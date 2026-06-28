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David Alonso reconoce que la de Assen es la victoria más especial de su vida

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Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El hispano colombiano David Alonso (Kalex), vencedor del Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, ha señalado que la victoria lograda este domingo "es la más especial" de su vida y que todavía no se lo cree.

Alonso explica en la nota de prensa de su equipo que quién le iba a decir que "después de toda la temporada luchando, iba a conseguir mi primera victoria del año aquí en Assen".

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"Cada vez que doy la vuelta al circuito los jueves, y este es mi cuarto año, he pensado 'sería genial hacerlo'", recuerda Alonso, quien reconoce que ni en sus mejores sueños se podía imaginar "que iba a conseguirlo en el peor circuito para mí de todo el calendario".

"Cuando estás delante, siempre tienes más posibilidades, pero solo quería pensar en hacer las cosas bien y entregar todo lo que tengo", destaca David Alonso, quien reconoce que al ver "que no podía dar más", se ha mantenido y buscado la oportunidad.

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"No sé cómo he hecho ese adelantamiento en la última variante, me he dejado la piel por todo el equipo y por todas las personas que me apoyan", recuerda el campeón del mundo de Moto3 en 2024. EFE

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