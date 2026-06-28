Dani Arce, sin opciones en los 3.000 obstáculos de París

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El burgalés Dani Arce concluyó este domingo decimosexto los 3.000 metros obstáculos de la reunión de París de la Liga Diamante con un tiempo de 8:20.99, un crono muy alejado de la victoria que lideró el alemán Karl Bebendorf (8:05.55), que hizo marca personal.

Sin el favorito al 'diamante', el marroquí Soufiane El Bakkali, el triunfo se lo llevó Bebendorf, que completó una carrera perfecta para imponerse en un duelo reñido en la última recta al etíope Gemechu Godana (8:05.86).

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Arce, de 34 años, compitió en París en su cuarta prueba del circuito tras hacerlo en Rabat (8º; 8:11.42), en Estocolmo (10º, 8:20.02) y en Doha (3º, 8:13.35).

En esta ocasión, en el estadio Charlety de la capital francesa, no encontró bien el ritmo de la cabeza y acabó relegado a la parte de atrás de la carrera al decimosexto puesto. EFE

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