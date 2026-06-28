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Comuns rechaza la propuesta de Junts de sustituir a Sánchez porque "derechizaría" el PSOE

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Barcelona, 28 jun (EFE).- El portavoz de Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha rechazado este domingo la propuesta de Junts de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aparte y el Congreso elija un sustituto, al considerar que podría "derechizar" el PSOE.

En declaraciones a los periodistas en un acto organizado por Barcelona en Comú, el también secretario primero de la Mesa del Congreso ha señalado que no comparten ni "entienden" la 'vía Starmer' planteada por Junts.

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"No entendemos qué significa, ¿cuál sería el mirlo blanco en el que está pensando Junts para reemplazar a Pedro Sánchez?", ha indicado.

Al respecto, ha señalado que si se trata de relevar a Sánchez por un perfil como el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, eso supondría "derechizar el PSOE, para pactar con Alberto Núñez Feijóo e ir contra Cataluña": "Nosotros decimos 'no, gracias'".

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El día después del Comité Federal del PSOE en el que Sánchez instó a "limpiar lo que haya que limpiar" en el partido para salir a ganar en las elecciones de 2027, Pisarello ha reclamado al presidente del Gobierno a que "no se limite a resistir y a denunciar los golpes judiciales" contra el Ejecutivo, y actúe.

"Que actúe con valentía, determinación y con sentido de la urgencia para afianzar la plurinacionalidad, derogar la ley mordaza de forma inmediata y muy especialmente para proteger el derecho a la vivienda", ha subrayado.

Reivindicando el ejemplo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que esta semana congeló los alquileres de casi un millón de apartamentos, Pisarello ha instado al PSOE a tomar medidas en este ámbito y lleve al Congreso la prórroga de los alquileres y la regulación de los arrendamientos de temporada.

Asimismo, ha acusado al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, de "no mover ni un solo dedo para evitar los desahucios de vecinos como consecuencia de la especulación". EFE

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