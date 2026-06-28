Colapinto: Tuve una salida muy mala y ya estábamos luchando atrás desde la primera vuelta

Redacción deportes, 28. jun (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó decimoquinto el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Red Bull Ring de Spielberg que tuvo "una salida muy mala", algo que "significó que ya" estaban "luchando desde atrás desde la primera vuelta".

"No fue el fin de semana más sencillo y, en líneas generales no pudimos encontrar ni el ritmo, ni el grip (agarre). Tuvimos problemas para encontrar un buen equilibrio y la carrera era muy largo; y las elevadas temperaturas del asfalto supusieron que tuvimos que meter mucha energía en los neumáticos, especialmente los traseros", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que hace un mes logró su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir sexto el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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"Tuve una salida muy mala por falta de potencia y ya estábamos luchando atrás desde la primera vuelta", explicó el argentino, que llegó a Austria después de acabar décimo el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde cruzó octavo la meta, pero recibió una penalización de diez segundos que le hizo perder dos posiciones.

"Hubo un par de pugnas y batallas ahí fuera, pero queremos estar luchando más arriba; que es lo que esperamos hacer en Silverstone (sede del Gran Premio de Gran Bretaña) el próximo fin de semana", apuntó Colapinto, que, a pesar de no haber puntuado este domingo, sigue duodécimo en el Mundial, con 16 puntos. EFE

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