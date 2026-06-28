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Albares viaja el lunes a Eslovaquia para reforzar las relaciones entre ambos países

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Madrid, 28 jun (EFE).- ​El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este lunes a Eslovaquia para participar en la Conferencia de Embajadores de dicho país y mantener un encuentro bilateral con su homólogo Juraj Blanár.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, esta visita se produce en un momento de fortalecimiento de las relaciones bilaterales con un país con el que, además, España ha encontrado "complementariedad y sinergias" en áreas que considera "clave" como asuntos europeos, turismo, defensa y cooperación académica y científica.

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La Conferencia de Embajadores de Eslovaquia, que se celebra desde el año 1995 en Bratislava, reunió en 2025 a 67 representantes diplomáticos y supuso la consolidación plena del formato como foro estratégico central de la diplomacia eslovaca.

Cuenta cada año con un invitado de honor, en esta ocasión el ministro español de Exteriores, después de haberlo sido el año pasado la ministra de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Tanja Fajon.

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Tras su participación en la Conferencia de Embajadores, el ministro Albares viajará a la ciudad de Lest, en el centro del país, donde España es nación líder de la brigada multinacional ubicada allí en el marco de la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en el Este de Europa.

La presencia española se materializa en el territorio a través de casi 900 efectivos del Ejército de Tierra. EFE

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