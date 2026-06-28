3-2. 'Las Leonas' caen ante Inglaterra y quedan subcampeonas de la Liga

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- La selección argentina femenina de hockey cayó este domingo ante Inglaterra por 3 a 2 en la última jornada de la FIH Pro League que se disputó en Lee Valley de Londres que deja a las 'Leonas' en la segunda posición con 31 puntos.

Las argentinas se adelantaron en el minuto cuatro de partido gracias al gol de Eugenia Trinchinetti, pero poco duró la alegría ya que tan solo cinco minutos después Anna Toman firmó el tanto del empate para Inglaterra.

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En el segundo cuarto, Elena Rayer volvió a adelantar a las inglesas en el marcador (2-1).

Ya en el tercer periodo, fue Holly Hunt quién amplió la ventaja de Inglaterra en el marcador con el 3-1. Sin embargo, la respuesta argentina llegó al término del tercer cuarto con el gol de Agustina Gorzelany que sentenció el partido y puso el definitivo 3-2 en el marcador.

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Argentina quedó subcampeona del campeonato Europeo con 31 puntos, mientras que Países Bajos, a falta de su partido contra bélgica, se proclaman campeonas del torneo con 43 puntos. EFE