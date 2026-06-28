2-2. Un penalti en el tramo final priva a España del triunfo frente a Suiza en su debut

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- La selección española femenina sub-19 empató este domingo ante Suiza por 2-2 en el debut en la fase de grupos del Europeo que se disputa en Bosnia-Herzegovina, en un partido en el que la victoria se escapó tras un penalti en el último minuto del encuentro.

España quedó enmarcada en el grupo B junto a Austria, Islandia y Suiza para este Europeo donde las de David Aznar buscarán ser campeonas por quinto año consecutivo, aunque el inicio tuvo un sabor agridulce.

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El combinado español dejó clara su intención de dominar la posesión del balón y llevó el peso del partido durante gran parte del partido. Sin embargo, fueron las suizas quienes golpearon primero. En el minuto treinta y tres, tras una falta, Emilie Mece marcó desde fuera del área.

La alegría de Suiza no duró mucho ya que la respuesta de España fue instantánea. Ainoa Gómez, jugadora del Barça, devolvió la igualdad al marcador (1-1) con un espectacular disparo desde muy lejos a la escuadra al que no pudo responder la guardameta suiza.

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España volvió a encontrar la recompensa a su superioridad en la segunda parte. En el minuto 61. Rosalía Domínguez envió un centro al corazón del área, donde encontró de nuevo Ainoa Gómez, quien remató de cabeza para firmar su segundo gol y poner el 2-1 a favor de las de David Aznar.

Tras este tanto, las españolas pudieron respirar en un partido que se volvió muy denso debido a la férrea defensa suiza.

La polémica llegó en la recta final del partido cuando la colegiada inglesa Emily Heaslip decretó penalti de Adriana Folgado por una acción sobre Schallberger que a juicio del conjunto español no era merecedora de pena máxima.

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Desde los once metros, a cuatro minutos del fin del partido, Emanuela Pfister transformó el penalti para restablecer de nuevo la igualdad en el marcador con el 2-2, resultado que supuso un jarro de agua fría para las españolas en este estreno más complicado de lo previsto en su pretensión de revalidar la corona continental.

El próximo miércoles, a partir de las 17.00 horas, España disputará su segundo encuentro ante Islandia y cerrará esta primera fase el viernes frente a Austria. EFE

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