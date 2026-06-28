Espana agencias

2-2. Un penalti en el tramo final priva a España del triunfo frente a Suiza en su debut

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- La selección española femenina sub-19 empató este domingo ante Suiza por 2-2 en el debut en la fase de grupos del Europeo que se disputa en Bosnia-Herzegovina, en un partido en el que la victoria se escapó tras un penalti en el último minuto del encuentro.

España quedó enmarcada en el grupo B junto a Austria, Islandia y Suiza para este Europeo donde las de David Aznar buscarán ser campeonas por quinto año consecutivo, aunque el inicio tuvo un sabor agridulce.

PUBLICIDAD

El combinado español dejó clara su intención de dominar la posesión del balón y llevó el peso del partido durante gran parte del partido. Sin embargo, fueron las suizas quienes golpearon primero. En el minuto treinta y tres, tras una falta, Emilie Mece marcó desde fuera del área.

La alegría de Suiza no duró mucho ya que la respuesta de España fue instantánea. Ainoa Gómez, jugadora del Barça, devolvió la igualdad al marcador (1-1) con un espectacular disparo desde muy lejos a la escuadra al que no pudo responder la guardameta suiza.

PUBLICIDAD

España volvió a encontrar la recompensa a su superioridad en la segunda parte. En el minuto 61. Rosalía Domínguez envió un centro al corazón del área, donde encontró de nuevo Ainoa Gómez, quien remató de cabeza para firmar su segundo gol y poner el 2-1 a favor de las de David Aznar.

Tras este tanto, las españolas pudieron respirar en un partido que se volvió muy denso debido a la férrea defensa suiza.

La polémica llegó en la recta final del partido cuando la colegiada inglesa Emily Heaslip decretó penalti de Adriana Folgado por una acción sobre Schallberger que a juicio del conjunto español no era merecedora de pena máxima.

Desde los once metros, a cuatro minutos del fin del partido, Emanuela Pfister transformó el penalti para restablecer de nuevo la igualdad en el marcador con el 2-2, resultado que supuso un jarro de agua fría para las españolas en este estreno más complicado de lo previsto en su pretensión de revalidar la corona continental.

El próximo miércoles, a partir de las 17.00 horas, España disputará su segundo encuentro ante Islandia y cerrará esta primera fase el viernes frente a Austria. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El regreso del príncipe Harry a Reino Unido se queda en el aire: le deniegan la protección a Meghan Markle y sus hijos

Los medios británicos apuntan a que el hijo de Carlos III podría finalmente acudir en solitario a los Juegos Invictus

El regreso del príncipe Harry a Reino Unido se queda en el aire: le deniegan la protección a Meghan Markle y sus hijos

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

El hasta ahora cabeza de lista Arnau Liesa ha abandonado la formación después de que la dirección retirara su confianza y ha explicado en una carta que renunció a la docencia antes de iniciar la relación

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Una psicóloga explica por qué tu éxito incomoda a los demás y cómo gestionarlo

Una mirada a la raíz emocional de la incomodidad que genera el éxito personal y las claves para afrontarla sin culpa, según la psicóloga Tiffany Moon

Una psicóloga explica por qué tu éxito incomoda a los demás y cómo gestionarlo

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

La Ley de Propiedad Horizontal permite arrendar determinados espacios del edificio para financiar gastos y reducir futuras derramas

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

La OMS alerta de más de 1.300 muertes por calor extremo: “Europa es el continente que se calienta más rápido, al doble de la media global”

Según ha detallado el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, actualmente “150 millones de personas están viviendo bajo calor extremo”

La OMS alerta de más de 1.300 muertes por calor extremo: “Europa es el continente que se calienta más rápido, al doble de la media global”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas: estos son los salarios que perciben según la unidad en la que trabajen

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

ECONOMÍA

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero

Renfe cancela 320 trenes por la huelga de este lunes: qué rutas se verán afectadas

DEPORTES

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

El infierno de Nico Williams con las lesiones: de la pubalgia que arruinó su temporada a la lesión muscular en pleno Mundial

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 28 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega