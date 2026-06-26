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Estados Unidos es primera; Australia segunda y Paraguay tercera en el Grupo D

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Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- Estados Unidos con 6 puntos de 9 posibles, y Australia con 4 aseguraron este jueves las dos plazas directas desde el Grupo D para la fase de dieciseisavos del Mundial.

Paraguay, tercera, también con 4 puntos, tras un triunfo y un empate, necesitará esperar una combinación de resultados para asegurar uno de los ocho cupos reservados para la selecciones que terminaron en su posición.

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Con un saldo negativo de 2 goles y 4 puntos, la Albirroja quedará al margen de la segunda fase con una combinación de ocho resultados: un ganador entre Bélgica y Nueva Zelanda, que Irán gane a Egipto sin golearlo, que Uruguay derrote a España y Cabo Verde a Arabia Saudí.

Además, que empaten Austria y Argelia, que República Democrática del Congo gana a Uzbekistán y Portugal no sea goleado por Colombia. Y, como si fuera poco, que Croacia no pierda con Ghana.

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El grupo D lo cerró con 3 puntos Turquía, que llegó eliminada a la tercera jornada, pero se despidió hoy con una resonante victoria por 3-2 sobre el equipo de las Barras y las Estrellas.

El equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino, que jugará en dieciseisavos de final el próximo 1 de julio contra Bosnia y Herzegovina, perdió hoy su invicto al presentar en Los Ángeles a un equipo alterno.

Su campaña comenzó con una goleada a Paraguay por 4-1 y por 2-0 a Australia.

Los oceánicos, orientados por Tony Popovic esperan rival de la definición del Grupo G entre Egipto, Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Con igual cantidad de unidades terminó Paraguay, que tendrá que esperar hasta el sábado a la definición del resto de grupos para saber su destino en la presente Copa del Mundo. EFE

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