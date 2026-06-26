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El juez cita hoy como testigos a exjefes de la UCO que revelaron presiones para "ponerse de perfil" en investigaciones

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, tiene previsto escuchar este viernes como testigos a los exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que desvelaron presiones para "ponerse de perfil" ante la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, según los agentes.

Además, Pedraz también ha llamado para mañana a testificar al jefe del Estado Mayor de la Benemérita y a Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.

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Yuste, que fue jefe de la UCO entre 2023 y 2025, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte del que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba al hermano de Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

Según consta en un atestado de la causa, el actualmente general responsable de la Jefatura de Servicios Técnicos, dependiente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, aludió ante los agentes de la UCO a una reunión que se celebró el 12 de julio de 2024.

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El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, y antecesor de la actual directora, Mercedes González, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

Ahí, según la UCO, Marcos apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".

El entonces jefe de la unidad se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".

Los investigadores mencionan una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez en un juzgado de Badajoz, cuyo juicio quedó visto para sentencia hace unas semanas.

"Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa", indicó la UCO.

Las testificales de Yuste y López Malo se van a producir días después de que el secretario del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil declarara como testigo ante el juez Pedraz que esos dos exjefes de la UCO negaron en un primer momento haber recibido presiones de la cúpula en investigaciones que afectan al Gobierno, si bien posteriormente, al ser interrogados por agentes de la propia unidad operativa, admitieron que sí se habían sentido presionados.

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EuropaPress

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