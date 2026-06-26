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El estadounidense Cameron Hunt, procedente del Joventut, primer fichaje del Unicaja

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Málaga, 26 jun (EFE).- El escolta estadounidense Cameron Hunt, procedente del Asisa Joventut, es el primer fichaje del Unicaja, con el que ha suscrito un contrato para las dos próximas temporadas, anunció este viernes el club malagueño.

Hunt, de 28 años y 1,91 metros de estatura, destaca por su gran capacidad anotadora, tanto en el uno contra uno como con tiros de media y larga distancia, destacó la entidad andaluza.

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El jugador promedió la pasada temporada en la Liga Endesa 15,6 puntos por partido con un 52,6 % de acierto en tiros de 2, un 86,8 % en tiros libres y un 40,7 % en triples -con casi dos encestados por encuentro-, lo que le llevó a ser el séptimo mejor anotador de la competición.

Además, logró una media de 2,9 asistencias, 1,7 rebotes y una recuperación para 13,8 de valoración en los 39 encuentros que disputó con el conjunto badalonés, con el que promedió en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) 13,3 puntos, 3 asistencias y 1,7 rebotes en los quince partidos que jugó.

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Cameron Hunt se formó en Duncanville High School y Southwestern Moundbuilders College (2015-19) de su país, donde fue nombrado ‘Jugador del Año’ en la División II de la NAIA de 2019.

A partir de ahí, dio el salto al profesionalismo en Europa, siendo su primer equipo el Würzburg Baskets alemán durante tres temporadas (2020-23) y desde el que fichó posteriormente por el Derthona Basket italiano y el JDA Dijon francés, con el que conquistó la Copa de Francia de 2024.

Su buen rendimiento en la Liga francesa le permitió fichar por el BAXI Manresa en el curso 2024-25, con el que debutó en Liga Endesa con una media de 13,7 puntos y un 40 % de acierto en triples, y fue designado el 'mejor jugador' de la Jornada 28 gracias a sus 30 puntos, 3 asistencias y 7 faltas recibidas para 33 de valoración ante el Bàsquet Girona.

Para la última campaña lo contrató el Asisa Joventut, equipo en el que se convirtió en el referente ofensivo en el que le acompañaban Ricky Rubio, Jabari Parker y Ante Tomic. EFE

jrl/cc/asc

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