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Los mejores floristas de España comienzan a competir en Salamanca por el título nacional

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Salamanca, 25 jun (EFE).- Los mejores floristas de España han comenzado este jueves a competir en Salamanca por el título nacional en el Campeonato Mejor Artesano Florista 2026, que se desarrolla en la capital universitaria hasta el sábado llenando de color espacios emblemáticos como la Catedral, la Universidad de Salamanca o el Palacio de Congresos.

Miles de flores inundarán las calles de Salamanca en estos tres días, habrá pruebas sorpresa contrarreloj, demostraciones abiertas al público y se regalarán composiciones florales para dar la bienvenida al verano, lo que convierte la ciudad en un gran escaparate  nacional del arte floral.

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La competición, organizada por Interflora España, está integrada por floristas de diferentes puntos del país y convertirá Salamanca en la capital nacional de las flores con una programación abierta al público que combinará espectáculo, creatividad, patrimonio, formación y competición de alto nivel.

Pruebas con cronómetro y bajo presión 

Durante tres jornadas, el público podrá contemplar en directo cómo los  participantes afrontan desafíos florales diseñados para poner a prueba su  creatividad, su capacidad técnica y su habilidad para trabajar bajo presión.

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Habrá pruebas contrarreloj, ejercicios con presupuestos limitados, retos sorpresa y montajes de gran formato que deberán resolverse ante jurado y espectadores, en una dinámica que recuerda a los grandes concursos de talento, trasladada al universo de las flores.

Muchas de las  creaciones realizadas durante el certamen se repartirán posteriormente entre vecinos y visitantes, lo que hará que miles de flores salgan a las calles y lleguen a hogares, comercios y espacios públicos como recuerdo de una celebración que pretende acercar el arte floral a toda la ciudadanía.

Homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca

Las pruebas se desarrollarán en lugares representativos del patrimonio salmantino como el Patio Chico y la fachada de la Catedral, la plaza del Concilio de Trento, el Palacio de Congresos o la plaza de la Universidad.

Uno de los momentos más simbólicos del certamen tendrá lugar este viernes en la plaza del Concilio de Trento, una prueba que servirá también como homenaje al V Centenario  de la Escuela de Salamanca.

La gran final tendrá lugar el sábado y las pruebas y talleres podrán seguirse de manera gratuita, con la idea de convertir Salamanca durante tres días en un museo efímero del arte floral. EFE

cgc/fp

(foto)

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