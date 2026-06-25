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Donis: "Contra España nos faltó valentía"

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Houston (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, consideró este jueves que a su equipo le faltó "valentía" en la derrota 0-4 sufrida contra España y que este viernes contra Cabo Verde quiere "dominar el juego" para jugarse sus opciones de pase de ronda en el Mundial.

"Contra España quizás no haya faltado un poco de valentía, pero todos pueden tener un mal día. Más allá de España, todos vamos a llegar con confianza, es un partido diferente al anterior. Las oportunidades para selecciones como la nuestra son pocas, no me voy a centrar en el resultado, sino en que nos faltó valentía", dijo Donis en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston.

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"Dije que nos faltó valentía contra España y vimos lo que pasó. Mañana queremos dominar el juego, vamos a tomar riesgos, pero con cautela a la vez. Creo que mañana sabremos demostrar valentía", añadió el seleccionador.

Arabia llega a la última jornada de la fase de grupos con un solo punto, obligada a ganara Cabo Verde para tener opciones de pasar de ronda.

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Cabo Verde suma dos puntos, al igual que Uruguay, mientras que España tiene cuatro puntos.

En vista de Cabo Verde, Donis hizo entender que no planea realizar muchos cambios en el once inicial.

"Yo quiero un equipo estable, quiero estabilidad en lo que se refiere al plan, a la táctica. En los últimos 5 partidos disputados, hemos mantenido el plan, es mi idea sobre nuestra selección", dijo.

Insistió en la necesidad de ser realistas a la hora de evaluar los objetivos reales de Arabia Saudí y reconoció que contra España se notó la diferencia de calidad técnica.

"Estamos en la más grande competición del fútbol y las cosas cambian cuando tienes un rival de nivel superior al tuyo, o con un nivel parecido al tuyo", recordó. EFE

(foto)

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