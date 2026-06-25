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Feijóo traslada su solidaridad con Venezuela: "Toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste del país latinoamericano, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

"Nuestros pensamientos están con Venezuela", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

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Feijóo ha reclamado enviar al pueblo venezolano "toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan". "Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles", ha subrayado el líder del PP, que también ha mostrado su cariño "a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia".

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