'Supergirl', el fenómeno 'Obsession' y 'Viaje al país de los blancos', novedades en cines

Madrid, 25 jun (EFE).- Este viernes el Universo DC regresa al cine con 'Supergirl', que llega acompañada por la película de terror y taquillazo mundial 'Obsession', dirigida por Curry Barker, y por 'Viaje al país de los blancos', debut en la dirección de Dani Sancho basado en la historia real de Ousman Umar.

Siguiendo la premisa de una reciente miniserie creada por Tom King, la cinta de Craig Gillespie ('Yo, Tonya') ofrece una visión renovada de la prima más famosa de Superman en esta nueva etapa del Universo DC, capitaneada por James Gunn.

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La producción estadounidense está protagonizada por Milly Alcock ('La Casa del Dragón'), Matthias Schoenaerts ('Vida oculta'), Eve Ridley ('La vida de los 3 cuerpos'), Jason Momoa ('Dune') y David Krumholtz ('Springsteen: Deliver Me From Nowhere').

Tras convertirse a nivel mundial en la película más rentable del año, se estrena en España esta historia de terror romántico como oscura metáfora de las relaciones tóxicas que ha dirigido el joven estadounidense Curry Barker, otro talento -como el de 'Backrooms'- salido de Youtube.

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Narra la historia de un anhelo romántico que, lejos de tener un final feliz, desencadenará una perturbadora pesadilla protagonizada por Inde Navarrette y Michael Johnston.

Basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del 'país de los blancos'. Para alcanzar su sueño, tendrá que superar una travesía llena de obstáculos hasta llegar a Barcelona y descubrir que la vida no es como se la imaginaba.

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El director español debuta con esta ópera prima sobre la inmigración y el racismo protagonizada por el propio Ousman Umar, Emma Vilarasau ('Casa en llamas'), Benjamin Kakraba, Víctor Say y Jordi Bosch ('Todos lo saben').

La quinta entrega de 'Jackass', dirigida por Jeff Tremaine ('Jackass Forever'), llega a la gran pantalla para celebrar la última salvajada del grupo formado por Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Dave England, Ehren McGhehey y Preston Lucy, que se despide después de 25 años con esta película repleta de acrobacias completamente nuevas y momentos inolvidables para los seguidores de la saga.

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Rick, un cantante de bodas venido a menos, y Danny, una estrella de una 'boy band' en decadencia, forjan una amistad gracias a la música y a una improvisada sesión nocturna. Cuando Danny convierte la canción de Rick en un éxito, Rick se propone recuperar el reconocimiento que cree merecer.

Dirigida por el irlandés John Carney ('Begin Again'), la cinta está protagonizada por Paul Rudd ('Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'), Nick Jonas ('Jumanji: Mundo abierto'), Peter McDonald ('The Batman'), Jack Reynor ('La momia de Lee Cronin') y Havana Rose Liu ('El club de las luchadoras').

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Por culpa de un despido improcedente, el marido y el hermano de Rosario se ven obligados a secuestrar el cadáver de su jefe y pedir un rescate para hacer frente a las deudas; sin embargo, la adinerada mujer del muerto y sus hijos tendrán otros planes.

Dirigida por Claudia Pinto ('Manual para señoritas'), este filme español está protagonizado por Tamara Casellas ('Hamburgo'), Anna Wagener ('La última noche en Tremor'), Juan Carlos Vellido ('Bajo terapia'), Paula Muñoz ('Eres tú'), Raúl Prieto ('El ser querido') y Daniel Pérez Prada ('A la cara').

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Ambientada en 1792, la cinta recrea la revolución del pueblo francés y el encarcelamiento del rey Luis XVI, junto a su esposa María Antonieta y sus hijos, a la espera de juicio. La familia se encuentra aislada y vulnerable por primera vez, teniendo que hacer frente a los turbulentos últimos días de ambos monarcas antes de su histórica ejecución en la guillotina.

El director Gianluca Jodice firma este drama francés protagonizado por Guillaume Canet ('Fuera de temporada'), Mélanie Laurent ('Operación final'), Aurore Broutin ('Verano del 85') y Hugo Dillon ('Zona 3').

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En el año 1982, Etsuko rememora junto a su hija Nikki su juventud en Nagasaki, evocando un pasado de relaciones y decisiones que marcaron para siempre su vida y la de sus hijas; sin embargo, cuanto más se internan en esa memoria, más claro resulta que esos recuerdos guardan secretos capaces de alterar sus vidas.

El director japonés Kei Ishikawa realiza esta adaptación cinematográfica de la novela de Kazuo Ishiguro protagonizada por Suzu Hirose, Fumi Nikaido y Yo Yoshida.

Dirigida por Pauline Loquès y protagonizada por Théodore Pellerin, la historia de Nino es la de un joven que deberá enfrentarse a una gran prueba en tres días mientras explora las calles de París para reconectar con el mundo y consigo mismo.

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La directora saudí Haifaa Al-Mansour cuenta la aparición del cadáver de una adolescente, que despierta el interés de una joven investigadora novata apasionada de los 'true crimes' que se involucra obsesivamente.

A pesar del deseo de sus superiores de cerrar el caso y de la resistencia de una sociedad donde las mujeres han aprendido a esconderse para garantizar su seguridad, Noelle está decidida a identificar el cuerpo y descubrir la verdad.

Con motivo del centenario del director francés, se proyectará en pases especiales, divididos en dos partes, la miniserie de televisión creada en 1971 'La casa del bosque', una crónica realista de la vida diaria durante la I Guerra Mundial en una aldea que espera expectante noticias del frente. EFE

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