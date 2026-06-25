El presidente de Canarias suspende su agenda, pendiente de la situación de Venezuela

Las Palmas de Gran Canaria, 25 jun (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha suspendido toda la agenda que tenía prevista para este jueves, para estar pendiente de cómo evoluciona la situación de Venezuela tras los terremotos registrados esta noche.

Según ha informado su gabinete, Clavijo "mantiene contacto permanente con las autoridades competentes para conocer la evolución de los acontecimientos y evaluar cualquier posible incidencia que pueda afectar a la comunidad canaria residente en el país".

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"Solo puedo expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados hace unas horas en Venezuela", ha escrito el presidente canario en la red social X.

Junto a una noticia de EFE sobre el primera balance de víctimas mortales ofrecido por el Gobierno venezolano, Fernando Clavijo subraya la gran incertidumbre que todavía existe sobre el impacto de estos seísmos y envía aun mensaje de apoyo.

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"Desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familia. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", asegura.

En Venezuela residen alrededor de 70.000 canarios, cifra que engloba los isleños que emigraron al país y a sus descendientes que mantienen la nacionalidad española y vínculos con las islas.

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A su vez, se calcula que alrededor 28.200 venezolanos residen en Canarias. EFE