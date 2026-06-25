Espana agencias

Albares informa de que "por el momento" no hay fallecidos ni heridos españoles en Venezuela

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que "por el momento" al Gobierno no le consta ningún fallecido ni herido español en el doble terremoto que ha sacudido Venezuela, si bien ha advertido que no se descarta que haya compatriotas afectados por el derrumbe de infraestructuras.

En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha indicado que ha estado en contacto con el embajador español en Caracas. "Por el momento no tenemos ningún fallecido que nos conste, y ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación pero en un primer reconocimiento no ha habido", ha precisado.

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El ministro ha afirmado que hay algo más de 200.000 españoles que residen en Caracas y, por lo tanto, "dado la amplitud de todas las ciudades que han estado afectadas" por el doble terremoto, no se puede descartar que haya españoles afectados, pero más por las consecuencias de derrumbes en infraestructuras y edificios residenciales.

"Por lo tanto, en estos momentos la información que tenemos, ningún fallecido, ningún herido de nacionalidad española, no descartamos que hayan estado afectados de manera material", ha apuntado.

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Dicho esto, Albares ha asegurado que todavía no ha tenido contacto con el Gobierno venezolano, pero ha dado instrucciones "para enviar ayuda". Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que se informen por las redes oficiales del Ministerio y la Embajada, donde están los teléfonos de emergencias para contactar.

Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

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EuropaPress

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