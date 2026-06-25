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Intervenido casi un millón de euros a una red de narcotráfico en la sierra de Cádiz

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Arcos de la Frontera (Cádiz), 25 jun (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido casi un millón de euros en el marco de la operación Polifemo, desarrollada contra el blanqueo de capitales de una organización criminal asentada en la sierra de Cádiz dedicada al tráfico de drogas.

Según ha informado la Guardia Civil de Cádiz, la operación se ha saldado con la puesta a disposición judicial de seis personas, entre ellas familiares directos del presunto cabecilla de la red, a quienes se atribuye la utilización de bienes y cuentas como testaferros para ocultar el patrimonio ilícito de la organización.

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La actuación ha permitido la inmovilización de siete inmuebles en las provincias de Cádiz y Granada, valorados en más de 730.000 euros, así como productos financieros y una cuenta cooperativista bloqueada, un vehículo agrícola y más de 165.000 euros en efectivo.

En uno de los registros, realizado en el domicilio de los padres del principal investigado, los agentes hallaron 162.000 euros ocultos en cajas de zapatos sin justificación legal.

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La investigación ha evidenciado, según la Guardia Civil, un entramado familiar destinado a blanquear los beneficios del narcotráfico, con la participación de padres, hermana, pareja sentimental y un primo del principal investigado, actualmente en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Esta actuación se enmarca en una segunda fase de una investigación más amplia iniciada tras la operación Góngora, desarrollada en mayo de 2025, con la que se desarticuló una red de distribución de estupefacientes en la comarca.

En aquella primera fase se desmantelaron 12 puntos de venta de droga, se detuvo a 18 personas y se practicaron 17 registros en los que se incautaron drogas como cocaína, heroína, MDMA, hachís y marihuana, más de 75.000 euros en efectivo y diverso material relacionado con la distribución de estupefacientes.

Posteriormente, el análisis del material intervenido permitió avanzar en la investigación y culminar en nuevas detenciones vinculadas a lo que los agentes describen como un sistema de venta de drogas de proximidad conocido como 'telecoca', en el que los proveedores se desplazan hasta el punto de entrega para minimizar riesgos.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera, que instruye la causa por delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. EFE

fjs/fs/ros

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