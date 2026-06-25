CC cuestiona el tono de Sánchez con sus socios en el Congreso y denuncia su papel de "víctima"

La representante de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, sostiene que el tono empleado este miércoles por el presidente, Pedro Sánchez, con sus socios durante el debate sobre las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y el PSOE fue "muy poco apropiado" al tiempo que denuncia su papel de "víctima".

En los pasillos de la Cámara Baja, Valido ha subrayado que Sánchez dejó este miércoles "cosas por aclarar" respecto a los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político. "No dio las respuestas que la gente necesita", ha dicho.

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Y, además, ha criticado que se mostrara como "víctima" de "conspiraciones y persecuciones" y que se permitiera el lujo de dedicarse a acusar al resto poniendo la responsabilidad de los sucedido "encima de los demás. "Fue una comparecencia bastante decepcionante", ha resumido.